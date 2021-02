Embarque numa visita online gratuita ao Museu Nacional Ferroviário

Com sede no Entroncamento, e vários núcleos espalhados pelo país, o Museu Nacional Ferroviário desenhou visitas guiadas para o público assistir via Zoom ou Teams.

A partir desta quinta-feira, 18 de Fevereiro, pode visitar o Museu Nacional Ferroviário, gratuitamente, a partir do conforto do lar. Em destaque estará a exposição permanente do museu, que pode conhecer mais de perto com um simples agendamento. Basta enviar um email para servicoaocliente@fmnf.pt e aguardar por mais instruções para uma visita guiada através das plataformas Zoom ou Teams.

O Museu Nacional Ferroviário tem sede no Complexo Ferroviário do Entroncamento, ocupando uma área de 4,5 hectares com 19 linhas ferroviárias. Mas a exposição permanente está dividida por vários edifícios ferroviários de todo o país, já que este é um museu polinucleado, com núcleos museológicos localizados em Arco de Baúlhe (Cabeceiras de Basto), Bragança, Chaves, Lagos, Lousado, Macinhata do Vouga e Valença. O museu também desafia as escolas a fazerem visitas de estudo virtuais, oferecendo esta nova experiência a professores e alunos.

Nada substitui uma visita presencial, mas mesmo em casa pode ficar a conhecer melhor 160 anos de história da ferrovia, desde os primórdios da locomotiva a vapor ao transporte ferroviário do futuro, nesta que é uma das melhores colecções de património ferroviário de toda a Europa. O acervo do Museu Nacional Ferroviário inclui cerca de 36 mil objectos, de grandes e pequenas dimensões, que vão de uma antiga caixa de primeiros socorros do "Doutor Chefe do serviço de saúde" dos Caminhos de Ferro do Sul, a locomotivas, carruagens, salões ou vagões, com destaque para composições como a Locomotiva D. Luiz (século XIX), que esteve ao serviço da família real portuguesa.

Enquanto espera pelo comboio, pode começar por explorar a colecção online, disponível no site oficial do Museu Nacional Ferroviário.



