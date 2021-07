EMMA: um clube de praia em Cascais a saber a Verão o ano inteiro

Qualquer que seja o plano, o mais certo é o EMMA encaixar como uma luva. O restaurante na Praia da Conceição, em Cascais, é perfeito para um petisco em dias de praia, como é uma óptima solução para almoçar ou jantar com vista para o mar sem pôr o pé na areia. Dá para levar os miúdos, mas também para uma saída a dois. E não é por acaso: foi tudo pensado para responder às necessidades da zona sempre muito procurada, ou não fosse em cima da praia, com vista para a Marina de Cascais.

Quem por lá anda saberá que o restaurante já ali existe há algum tempo, embora não com esta vida. Era o Bar da Praia – se dúvidas existissem sobre a localização –, mas em Abril, juntamente com uma renovação que lhe deu maior luminosidade, em tons brancos e azuis, ganhou também um novo nome: EMMA. E uma nova carta, que não podia ser mais sinónimo de Verão.

Mariana Valle Lima

Há uma salada de polvo fresquíssima (7€) e umas ameijoas à bolhão pato (200g, 15€), que André Simões de Almeida, o proprietário do espaço, garante serem “as melhores de Cascais”. A afirmação é arriscada, mas André di-la com a segurança de quem investe deliberadamente na qualidade do produto. Até porque num restaurante que está aberto todos os dias, de manhã à noite, é preciso garantir que os pratos estão sempre ao mesmo nível.

Mariana Valle Lima Amêijoas à bolhão pato

Para picar, e partilhar, não faltam ainda uns enxutos peixinhos da horta (5€), um choco frito com maionese de coentros (8€), uns pimentos padron com flor de sal de malagueta (4€), umas gulosas gambas ao alhinho (8€) ou um pica-pau de novilho com pickles de cenoura e demi glace (9€) – tudo o que pedem os dias quentes e longos e que tanto pode ser acompanhado por uma cerveja fresquinha, como por sangria, vinhos, cocktails ou mesmo sumos naturais. O pão é feito na casa e existe um cuidado na apresentação de tudo o que vem para a mesa.

Mariana Valle Lima Salada de polvo

Para os mais sedentos de pratos cheios, ou menos dados à partilha de petiscos, há opções como polvo salteado com batata e pesto (9€), alheira com ovo escalfado (8€), bacon cheese burguer (8€), ou um tentador lobster burguer (12€). O menu oferece ainda várias opções vegetarianas como o couscous de 7 legumes (6,50€).

O cheesecake americano de maracujá (6,5€) é o remate perfeito para os dias de calor, ou não soubesse tanto a Verão.

Mariana Valle Lima Cheesecake americano de maracujá

Opções para qualquer hora ou desejo, para comer ali ou pedir no areal, uma vez que o EMMA tem ainda a concessão da praia, onde é possível alugar um toldo com duas espreguiçadeiras por 30€ por dia (das 09.00 às 19.00).

“Somos o primeiro beach club para famílias em Cascais”, diz André, destacando os “mil metros quadrados privados de praia”. “É um sítio para passar o dia.” E não precisa de ser apenas de papo para o ar, uma vez que também faz parte da concessão a Escola SUP com Alma, que todos os dias promove diversas actividades na praia, do stand up paddle ao hatha yoga, até ao aluguer de canoas ou bicicletas de água (elas existem).

Para que não falte nada, no paredão do EMMA, e ainda pertencendo ao mesmo, há um bar de sumos e cocktails, uma barraquinha de gelados e bolas de berlim, e uma loja da Quicksilver.

R. Frederico Arouca (Praia da Conceição, Cascais). Seg-Dom 10.00-22.00.

