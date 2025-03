Empire of the Sun começam em Lisboa a primeira digressão em seis anos

DR | Empire of the Sun

O grupo australiano vai apresentar no Campo Pequeno o disco mais recente, ‘Ask That God’, editado no ano passado. Acontece a 23 de Julho.

Os Empire of the Sun regressam a Portugal este Verão para dar início a uma digressão europeia, a primeira em seis anos. A banda australiana de música electrónica sobe ao palco do Campo Pequeno, em Lisboa, a 23 de Julho.

Conhecidos pela sua estética teatral e performances cinematográficas, Luke Steele e Nick Littlemore trazem na bagagem o novo álbum, Ask That God, editado em Julho de 2024, um trabalho que mergulha em sonoridades expansivas e temas existenciais.

No alinhamento, além das novas faixas, não faltarão os hinos que conquistaram fãs por todo o mundo, como “Walking On A Dream”, “We Are The People” ou “Alive”.

Esta é a primeira tour dos Empire of the Sun em seis anos e o grupo promete apresentar um espectáculo onde misturam a fantasia e a realidade. Em Ask That God Tour, o grupo está a preparar um concerto que será uma experiência imersiva, com o objectivo de transformar cada sala de espectáculos numa odisseia audiovisual.

A pré-venda de bilhetes arranca quarta-feira, 12 de Março, às 10.00, enquanto a venda geral está marcada para dia 14, no mesmo horário. Os preços estão entre os 40€ e os 45€.

Campo Pequeno. 23 Jul (Qua). 20.00. 40€-45€

🏃 O último é um ovo podre: cruze a meta no Facebook, Instagram e Whatsapp