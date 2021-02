Enfrascados mas felizes: cocktails prontos a beber no conforto do lar

Está com saudades de ir beber um copo ao final do dia? Mande vir uns Enfrascados. Só tem de tratar do gelo e da decoração.

Se as pessoas não podem sair de casa para ir ao bar, o bar pode ir até elas. A proposta é de Diogo Carreiras, que perdeu o emprego por causa da pandemia, mas não desistiu de ser barman. Mixologista profissional há mais de uma década, agitou o shaker e deu vida aos Enfrascados, cocktails engarrafados e prontos a beber. A acompanhar, há instruções, aperitivos e produtos para guarnição, como fruta fresca ou desidratada.

Antes do ano que virou o mundo do avesso, Diogo trabalhava no Rooftop Bar do Hotel Chiado. Nessa altura, foi desafiado a aceitar uma proposta para um novo projecto, que estava previsto inaugurar entre Fevereiro e Março de 2020. Infelizmente, acabou por ser forçado a ficar em casa, “sem nada para fazer”, mas com muito tempo para epifanias. Com saudades de pôr em prática a arte da mixologia, começou a pensar como poderia ‘enfrascar’ alguém à distância.

Enfrascados

“A ideia é fazer chegar às pessoas uma experiência o mais próxima possível àquela que teríamos num bar”, conta-nos Diogo por videochamada, acompanhado pela namorada Joana Teixeira, responsável pela comunicação da marca. “Há limitações, nomeadamente no que diz respeito à disponibilidade de produtos e ao que é possível reproduzir em casa, mas temos uma oferta variada e garantimos que há qualidade.”

Preparados com ingredientes frescos, os cocktails são engarrafados em frascos de vidro com rótulo, mas o toque final é do cliente. Clássicos ou de autor, todos os Enfrascados incluem a “garnish”, que deverá decorar a bebida, e uma mensagem – “Olá! O meu nome é Diogo e vou ser o teu barman”, lê-se – com instruções passo-a-passo para finalizar e servir. “Queria dar ao consumidor a oportunidade de passar para o outro lado do balcão e preparar a sua própria bebida”, partilha.

Enfrascados

O kit vem acondicionado numa caixa de cartão, com duas divisões, uma para o Enfrascado propriamente dito, e outra com as guarnições, que vão desde fruta fresca ou desidratada até raminhos de alecrim. Para enriquecer a experiência, há ainda aperitivos, como amendoins ou cajus. O número de passos para a finalização da bebida depende de cada cocktail: poderá ser preciso agitar o frasco antes de servir ou mexer apenas quando já estiver servido, por exemplo.

O menu é composto por 13 cocktails, incluindo dois de autor: Alfascínio (8€), uma homenagem ao Godfather, que troca o amaretto pelo licor de amêndoa; e Rosa Maria do Porto (8,50€), um twist ao clássico Old Fashioned, com redução de Vinho do Porto infusionada em limão e alecrim. A validade dos cocktails é, uma vez que são selados, idêntica à de qualquer outro destilado, “ou seja, muito longa”, garante Diogo. “Mas informamos sempre o cliente acerca do prazo, que poderá obviamente variar consoante a mistura.”

A partir do momento em que se misturam sumos de fruta, como acontece com o Cosmopolitan (7,50€), é preciso ter atenção redobrada, porque esses ingredientes perdem a sua frescura ao longo do tempo, esclarece Diogo, que aposta sobretudo em cocktails clássicos, “para trabalhar somente com uma base destilada, no máximo dos máximos com uma base doce, como um xarope, e com alguns bitters, bem como manter a linhagem de bebidas alcóolicas”.

Enfrascados

Para encomendar, basta enviar mensagem privada através do Instagram. Os preços variam entre os 7€ e os 9€, ao qual acresce o valor dos portes a partir de 3€. A entrega é feita em mãos na zona de Lisboa ou por transportadora para o resto do país. Se preferir, poderá levantar a encomenda gratuitamente em Loures.

Com o Dia dos Namorados a aproximar-se, valerá a pena aproveitar o desconto de 10% numa encomenda de dois ou mais cocktails até 10 de Fevereiro, que inclui a oferta de chocolates. “Estamos a delinear a proposta, por exemplo, de um kit composto por dez cocktails, que será possível personalizar e terá um preço mais acessível”, revela Diogo. “Para o futuro, contamos adaptar o menu de forma sazonal, se calhar adicionar uma playlist e, eventualmente, lançar um serviço de subscrição, para dar a provar diferentes cocktails ou até destilados.”

