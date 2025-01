Entre crinolinas e cabeleiras, o Palácio de Queluz regressa ao século XVIII

Não tão antiga quanto os períodos históricos em questão, a tradição das visitas encenadas é retomada em 2025, nos palácios de Queluz e de Sintra. Vestidos a rigor, figurantes interpretam personagens de época para criar uma atmosfera imersiva e proporcionar uma viagem no tempo para todas as idades.

No Palácio Nacional de Queluz, residência de três gerações da Família Real, viaja-se até ao século XVIII com Enigmas do Palácio. É uma pequena amostra do que era o dia-a-dia da corte. Durante a visita, os anfitriões desafiam os seus convidados a escolher entre dois símbolos ligados à história do palácio. A decisão ditará o rumo da experiência. Acontece no último sábado do mês, já a partir de 25 de Janeiro e até 24 de Maio, sempre às 10.00.

No Palácio Nacional de Sintra, a viagem é ao tempo de D. Maria II, já no século XIX. Foi a "última monarca a habitar o Paço Real antes da Implantação da República". "Na sua companhia, os visitantes vão descobrir as histórias, lendas e mistérios deste lugar", lê-se ainda no comunicado da Parques de Sintra. As visitas estão marcadas para os dias 1 de Fevereiro, 1 de Março e 3 de Maio, sempre às 11.00.

Palácios de Queluz e Sintra (Sintra). Dias 25 Jan, 22 Fev, 29 Mar, 26 Abr e 24 Mai 10.00 (Queluz); dias 1 Fev, 1 Mar e 3 Mai 11.00 (Sintra). 14€ (12,50€ dos 3 aos 17 anos)

