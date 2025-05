Entre Março e Abril, multas aos tuk-tuks e TVDE aumentaram 450%

Foi a 1 de Abril que as novas regras de circulação e paragem de veículos de animação turística entraram em vigor, impedindo-os de entrar em 337 ruas de Lisboa. Com o aperto das normas, o número de contra-ordenações registado pela Polícia Municipal e pela Emel (e comunicado pela Câmara Municipal de Lisboa) subiu, entre Março e Abril, de 169 para 766, noticiou o jornal Público. Neste aumento, na ordem dos 453%, porém, não há uma distinção entre TVDE, tuk-tuks ou outros veículos, "pois as regras aplicam-se a todos".

Em resposta ao mesmo órgão de informação, a autarquia indicou ainda, perante a maior vigilância do cumprimento das regras de circulação para os veículos de TVDE, a detecção da utilização indevida das faixas BUS subiu mais de 800% no primeiro trimestre deste ano, em relação ao mesmo período do ano passado.

Da segunda fila às passadeiras

Entre as contra-ordenações registadas, há seis que dominam: a desobediência ao sinal de proibido parar e estacionar; as paragens em zonas limitadas a 15 minutos por tempos superiores; as paragens e estacionamentos em passadeiras e passeios; o estacionamento em paragens de autocarros; o estacionamento em zonas de cargas e descargas; as segundas filas e paragens na faixa de rodagem.

Relativamente aos locais onde foram detectadas mais infracções, são eles a Avenida da Ribeira das Naus, a Praça do Comércio, a Rua Garrett, a Rua de São Tomé, a Rua do Limoeiro, o Largo Chafariz de Dentro e a Praça Dom Pedro IV (Rossio).

