Entre o Pátio da Galé e o Mude, ModaLisboa regressa em Outubro

A 63.ª edição da ModaLisboa acontece de 10 a 13 de Outubro, com o Pátio da Galé como palco principal. Mas não é o único. O principal evento de moda da cidade ainda não revelou o calendário de desfiles, mas o programa de eventos fora da passerelle inclui conversas no Mude, uma exposição na Sociedade Nacional de Belas Artes e uma loja temporária num hotel perto da Avenida.

O primeiro a arrancar é precisamente a Pop-up Store ModaLisboa, que abre portas a 2 de Outubro no recém-inaugurado hotel Locke Santa Joana. De acesso livre, inclui peças de designers da ModaLisboa e uma selecção de produtos de marcas nacionais. Terá até dia 13 para ir às compras. Não muito longe dali, na Sociedade Nacional de Belas Artes, vai encontrar a exposição "Workstation New Media", também de entrada livre, entre 10 e 13 de Outubro. Espere encontrar trabalhos que cruzam moda, artes visuais e tecnologia.

No Mude, o registo é outro. O museu reabriu em Julho, num edifício totalmente reabilitado, e a 10 de Outubro vai receber o habitual pontapé de saída da ModaLisboa, as Fast Talks. Como de costume, estas conversas prometem juntar indústria, comunidade criativa e agentes tecnológicos para debater temas relacionados com moda. O painel está ainda por anunciar e o acesso será feito mediante inscrição prévia.

Também no Mude acontece mais uma edição do concurso Sangue Novo, marcada para dia 11 de Outubro. O acesso ao evento é feito com convite e apresenta as propostas de dez novos concorrentes. No mesmo fim-de-semana, mas já no Pátio da Galé, os veteranos da moda nacional apresentam as propostas para o Verão de 2025, num calendário ainda a anunciar. Aí, mais uma vez, já se sabe: ver os desfiles, só com convite.

Vários locais. 10-13 Out. Entrada livre ou com convite. Consulte a programação no site

