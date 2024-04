Escadas da estação Baixa-Chiado voltam a andar em Setembro

Até 2025, todas as estações do Metropolitano de Lisboa (ML) estarão dotadas de "acessibilidade plena", avança a empresa à Time Out. A intervenção que envolve a renovação ou substituição de escadas, elevadores e outros acessos arrancou no ano passado, implicando um investimento de perto de 14 milhões de euros, e os primeiros resultados estarão à vista em Julho, data em que se prevê que os elevadores das estações da Baixa-Chiado e da Alameda estejam a funcionar a 100%. Sobre a primeira estação, onde se tornou recorrente ver as longas escadas rolantes em direcção ao Chiado avariadas ou "em manutenção", o ML aponta para que os trabalhos estejam concluídos "em Setembro do corrente ano".

"Do total de 12 escadas existentes na estação Baixa-Chiado, foram já substituídas quatro escadas mecânicas e modernizadas três. Encontram-se agora em curso a modernização e substituição das últimas cinco escadas dessa estação", pormenoriza a empresa, clarificando que, com esta intervenção de 1 milhão e 500 mil euros, a estação Baixa-Chiado terá todos os lances de escadas renovados". É caso para dizer "finalmente"? Talvez. Recorde-se que, em Outubro de 2022, na sequência de mais uma das constantes operações de reparação das mal-afamadas escadas mecânicas que conduzem ao Largo do Chiado, a empresa referia à agência Lusa que “a solução definitiva” para este entrave à acessibilidade teria de passar, irremediavelmente, pela substituição integral das sete escadas. A empresa previa, ainda, que os trabalhos estivessem concluídos até ao primeiro trimestre deste ano.

Elevadores a funcionar do Campo Pequeno à Praça de Espanha

Em Agosto, estavam fora de serviço 11 dos 117 elevadores e 26 das 234 escadas mecânicas das estações do ML, segundo avançou na altura a empresa ao jornal Eco. A organização decidiu começar "por modernizar os equipamentos mais obsoletos e aqueles que têm uma maior utilização", conforme explicou à Time Out. Prevê-se, assim, que, a seguir à Baixa-Chiado e à Alameda, as próximas estações a surgir com elevadores novos ou renovados sejam o Campo Pequeno e Picoas (em Setembro), Intendente e Martim Moniz (em Outubro) e Praça de Espanha (em Abril de 2025). No total, estão em causa 19 elevadores.

+ Esta é a melhor cidade do mundo para andar a pé