Escadas pelo caminho? Google Maps passou a sinalizá-las, num esforço pela acessibilidade

Ao tornar mais completo o rol de informações sobre um percurso, a Google está a melhorar a acessibilidade da ferramenta de navegação Maps. Foi esse o objectivo por detrás da mais recente actualização levada a cabo pela empresa, que passou a sinalizar a existência de escadas, através de um ícone azul, de cada vez que elas surgem num percurso pedestre, tornando-o, porventura, mais exigente. "Aparecem agora novas chamadas de atenção para escadas sempre que se procuram por percursos pedestres no Google Maps. Basta procurar o ícone de escada azul", informa a empresa através das redes sociais.

Numa cidade como Lisboa, onde abundam escadas e escadinhas, a nova funcionalidade (disponível para os sistemas operativos Android e iOS) ganha especial utilidade, tornando mais simples a tomada de decisões de quem não conhece o território a fundo e tem limitações de mobilidade, relacionadas com deficiências motoras ou com questões circunstanciais como o transporte de malas.

Mariana Valle Lima Alfama

A acessibilidade e a inclusão têm sido alvo de uma crescente atenção por parte da Google, que, no fim de Outubro, também anunciou o lançamento do modo de visualização imersiva na sua ferramenta de navegação. Com esta funcionalidade baseada em soluções de inteligência artificial, é possível ver o aspecto de edifícios e ruas, bem como conhecer as condições meteorológicas e de trânsito do momento, explicou o Diário de Notícias. A identificação de lugares de estacionamento e a memorização do ponto em que o carro ficou estacionado foram outras duas soluções prometidas pela Google.

O Google Maps é o sistema de mapeamento mais utilizado do mundo, com mais de “dois mil milhões de utilizadores activos todos os meses", de acordo com a empresa.

