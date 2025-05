Espanha bloqueou mais de 65 mil anúncios no Airbnb – tudo o que precisa de saber

A batalha de Espanha contra o turismo excessivo tem estado no topo das notícias sobre viagens na Europa há já algum tempo e as medidas para travar o turismo em todo o país vão desde a proibição do consumo de álcool e multas por vestuário impróprio até à limitação do número de visitantes de determinadas atracções e impostos turísticos mais elevados.

No entanto, um dos maiores problemas de Espanha é a proliferação de casas para férias. Agora, foi anunciado um grande avanço no esforço para travar a sua propagação: foram retirados mais de 65 mil anúncios para arrendamentos de curta duração.

Tem um apartamento reservado para uma viagem à Costa del Sol ou está a planear alugar um apartamento no centro de Barcelona para as férias de verão? Esta é obviamente uma notícia preocupante. Por isso, aqui estão todas as informações de que dispomos sobre a mais recente medida de repressão em Espanha e o que poderá significar para a sua viagem.

Porque é que os anúncios estão a ser retirados?

Resumindo, este bloqueio aplica-se aos alugueres que violam os regulamentos. O Ministério do Consumidor espanhol citou, como causa desta medida, registos de propriedade pouco claros, números de licença em falta e discrepâncias entre os registos oficiais e os listados.

Parece-lhe familiar? Bem, em 2024 noticiámos as tentativas de Barcelona e Madrid de introduzir restrições drásticas aos arrendamentos de curta duração, com a primeira a esperar proibir todos os alojamentos deste tipo até 2028.

De acordo com o Independent, o ministro do Consumidor, Pablo Bustinduy, afirmou que esta medida visa acabar com a “ilegalidade” e a “falta de controlo” no sector do arrendamento e que “já chega de proteger aqueles que fazem do direito à habitação um negócio no nosso país”.

O que causou a crise da habitação em Espanha?

Embora a proliferação dos arrendamentos para férias tenha amplificado a crise imobiliária do país, o problema começou há mais de 15 anos, quando rebentou a bolha da construção no país. Desde então, a oferta não tem acompanhado a procura, o que levou a um aumento dos preços de compra e de arrendamento.



Qual foi a reacção à repressão?

A Airbnb anunciou que vai recorrer da decisão de Espanha – como relata a Reuters. A plataforma acredita que o Governo não tem autoridade para tomar decisões sobre arrendamentos de curta duração e também não apresentou provas suficientes de arrendamentos não conformes. A Airbnb sublinhou ainda que é uma empresa digital e não uma empresa imobiliária e que o tribunal não teve em conta essa diferenciação.

Este bloqueio poderá ter um grande impacto na forma como se pode ficar hospedado em Espanha, pelo que o manteremos actualizado com todas as informações mais recentes. Entretanto, porque não consultar os nossos hotéis preferidos em Espanha?

🏃 O último é um ovo podre: cruze a meta no Facebook, Instagram e Whatsapp