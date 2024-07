Espanha vai tornar-se o país mais visitado do mundo até 2040

A França tem praticamente tudo – praias de sonho, montanhas maravilhosas, vinhedos deslumbrantes, paisagens rurais idílicas e cidades dinâmicas. Portanto, não é de admirar que tenha sido o país mais visitado do mundo durante vários anos. No entanto, parece que em breve será ultrapassada pelo seu vizinho mediterrânico: Espanha. De acordo com um relatório realizado pelo Google e pela Deloitte intitulado “NextGen Travelers and Destinations”, Espanha está prestes a receber uns impressionantes 110 milhões de visitantes anuais até 2040.

Se as previsões se concretizarem, isso representará um impressionante aumento de 24% em comparação com o número de visitantes registados em 2023, que foi de cerca de 84 milhões.

E as coisas já estão a melhorar. Em Março deste ano, 6,3 milhões de turistas internacionais visitaram Espanha, um aumento de 21% em relação a 2023, segundo o Instituto Nacional de Estatística espanhol. O recorde de gastos dos turistas também foi ultrapassado nesse período, atingindo os 8,65 mil milhões de euros – um aumento de 29,7%.

Embora estes dados sejam extraordinários, não estamos realmente surpreendidos. Espanha tem uma média de 300 dias de sol por ano, com temperaturas no Verão a rondar os 30º Celsius, mas também tem muito sol no Inverno.

Apesar de em Espanha se estar a trabalhar para garantir que as suas cidades permanecem habitáveis (como a proibição de alojamentos locais em Barcelona, restrições em Madrid e limitações ao turismo em Menorca), estão a ser feitos grandes investimentos em infra-estrutura turística. Desde a abertura de lojas de souvenirs mais sustentáveis até ao potencial de um comboio rápido ao longo da Costa del Sol, há muito a ser feito para apoiar o turismo.

