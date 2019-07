Espectáculos de magia gratuitos regressam às ruas de Lisboa

O Festival Internacional de Magia de Rua de Lisboa, mais conhecido por Lisboa Mágica, está de regresso à cidade no final de Agosto – arranca a 27 e dura até 1 de Setembro. Nas lides do ilusionismo há décadas, o mágico Luís de Matos volta a ser responsável pela direcção artística do festival.

A iniciativa da EGEAC começou em 2006 e foi acontecendo esporadicamente ao longo dos anos até 2010 – só regressou em 2018 e foi integrado na programação do Lisboa na Rua, à semelhança deste ano. Nesta 7.ª edição, a magia volta a ocupar as ruas de Lisboa com várias iniciativas, de espectáculos a concertos.

O programa ainda não foi divulgado, mas sabe-se já que o Lisboa Mágica traz 15 artistas de seis países com a módica quantia de 168 espectáculos em 12 locais da cidade – isto tudo em meia dúzia de momentos mágicos em cada dia.

