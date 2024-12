Esperança, sonhos e roupas que se podem sujar: assim é a nova marca portuguesa para miúdos

“The best days end in dirty clothes.” A frase é capaz de provocar arrepios aos pais que não suportam ver os filhos todos sujos, mas para a nova Hopes & Dreams a ideia é tão importante que a estamparam nas etiquetas. Afinal, os melhores dias são aqueles em que se brinca tanto, tanto, que as nódoas são a última das preocupações.

Com a premissa de não ser só mais uma marca no universo da moda infantil, a Hopes & Dreams nasceu com uma coleção que quer atender ao gosto dos pais dos dias de hoje, mas sobretudo ao dos miúdos. João Mengas e Mariana Saraiva, pais de dois, inspiraram-se na sua própria experiência da parentalidade – e perante a dificuldade de encontrar roupa simples, descomprometida e irreverente para os filhos, decidiram criar a Hopes & Dreams.

DR - Hopes & Dreams

Ele é gestor de alojamentos locais; ela é assistente de bordo – mas decidiram juntar o empreendedorismo às respectivas ocupações profissionais. Apesar de não terem qualquer experiência na área da moda, queriam oferecer “roupa descomplicada, mas cool ao mesmo tempo”. “Além disso, queríamos fugir dos estampados ou dos desenhos animados que os miúdos adoram, mas que não dão para todas as ocasiões”, conta a criadora.

Sabiam de antemão que criar uma marca não era tarefa fácil, e por isso decidiram arrancar com uma pequena coleção (a chamada: “ver como corre”), toda feita com matérias-primas o mais orgânicas possível, continua Mariana. Marcas como a Piu Piu Chick, a Play Up ou a Bootani serviram de inspiração. A primeira peça – ou melhor, o primeiro conjunto – que idealizaram foi uma camisola e calções de lã aos quadradinhos. Mais tarde, perceberam que os calções não eram uma boa opção para a estação fria. Ainda assim, este foi o protótipo de estreia. Para mais tarde recordar.

DR - Hopes & Dreams

João e Mariana percorreram o país de Norte a Sul em busca de fornecedores cujos valores se alinhassem com o propósito da Hopes & Dreams – e, já agora, que lhes dessem umas dicas nesta fase inicial. Em Guimarães, Serra da Estrela, Leiria ou Lisboa encontraram as parcerias perfeitas. A Serra da Estrela, nomeadamente, foi sempre prioritária pela sua especialidade no fabrico e manutenção da lã. “Ainda que não sejamos talibãs do 100% orgânico, visto que para isso acontecer gasta-se imensos meios, tentámos privilegiar o material que usamos como base”, afirma Mariana.

Actualmente, a coleção conta com um par de jardineiras, calças de fato de treino, sweatshirts, cardigans, casacos de lã, t-shirts e aquela que já se transformou na imagem de marca – uma camisola aos quadrados. As cores pastéis, os desenhos discretos e as mensagens subliminares nas etiquetas são alguns traços comuns que se podem encontrar ao longo da coleção. Os valores andam entre os 38€ e os 79€.

DR - Hopes & Dreams

Com morada online, a Hopes & Dreams está à venda também na concept-store “Punchies and Buddies”, em Campo de Ourique, Lisboa. A possibilidade de ter uma morada física (ainda) não nos planos, mas para que os clientes possam experimentar e “tocar nas peças” decidiram associar-se à loja portuguesa, conhecida principalmente pelas suas águas de colónia infantis.

A primeira colecção está feita. O que vem depois? “Gostávamos de criar parcerias com as marcas que serviram de inspiração para o nosso projecto e até com artistas plásticos”, rematam os fundadores.

hopesandreams.pt

