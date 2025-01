Munida de um cartaz que inclui nomes históricos do jazz nacional, talentos internacionais e jovens promessas, a primeira edição do Festival Internacional de Jazz de Oeiras afigura-se imperdível. Terá lugar no Auditório Municipal Ruy de Carvalho, em Carnaxide, nos fins-de-semana de 7 e 8 e de 14 e 15 de Fevereiro.

A inauguração ficará a cargo de Maria João & Mário Laginha (7 de Fevereiro), enquanto, no sábado, 8, será possível ver o trio Azul do contrabaixista Carlos Bica. Este grupo, prestes a celebrar três décadas, é completado por Frank Möbus na guitarra e Jim Black na bateria.

No segundo fim-de-semana, o festival estará focado no futuro. No dia 14 de Fevereiro, poder-se-á ouvir a orquestra liderada por Estela Alexandre. A compositora de Leiria é considerada uma das maiores promessas do jazz nacional. No último dia, o trio de Mário Costa — distinguido como “Músico de Jazz do Ano” pela jazz.pt — com Benoît Delbecq (piano e electrónicas) e Bruno Chevillon (contrabaixo) subirá ao palco.

Os bilhetes para o festival, organizado pelo Município de Oeiras, já estão à venda. Os ingressos estão disponíveis apenas em formato diário e custam entre 10€ e 12,50€.

Auditório Municipal Ruy de Carvalho (Carnaxide). 7-8 e 14-15 Fev (Sex-Sáb). 21.30. 10€-12,50€

Este é o nosso Império Romano: siga-nos no TikTok

📻 Antigamente é que era bom? Siga-nos no Facebook