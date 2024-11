Está a chegar um novo documentário dos Beatles com uma pequena ajuda de Scorsese

Vamos ter oportunidade de conhecer melhor mais um capítulo na interessante história dos mais famosos rapazes de Liverpool. Beatles ’64 é um documentário do produtor Martin Scorsese e do realizador David Tedeschi, que acompanha a primeira viagem do quarteto aos Estados Unidos. Esta longa-metragem estreia-se em exclusivo na plataforma de streaming Disney+, na sexta-feira, 29 de Novembro.

Com imagens inéditas, o filme mostra a primeira visita dos Beatles à América e a consagração enquanto a banda mais influente e popular do mundo. “No dia 7 de fevereiro de 1964, os Beatles chegaram a Nova Iorque, onde se depararam com um entusiasmo e histeria sem precedentes”, descreve o comunicado de imprensa. “Desde o momento em que aterraram no aeroporto JFK, onde foram recebidos por milhares de fãs, a febre dos Beatles alastrou-se por Nova Iorque e por todo o país. A sua emocionante actuação de estreia em The Ed Sullivan Show cativou mais de 73 milhões de espectadores, sendo o evento televisivo mais visto da época. Beatles '64 apresenta a dimensão do espectáculo, mas também conta uma história mais íntima dos bastidores, captando a camaradagem de John, Paul, George e Ringo.”

Em Beatles ’64 podemos observar filmagens raras dos pioneiros documentaristas Albert e David Maysles, que foram restauradas em 4K pela produtora de Peter Jackson, Park Road Post, na Nova Zelândia. Estas cenas são acompanhadas por entrevistas recentes aos membros sobreviventes da banda, Paul McCartney e Ringo Starr, assim como a muitos fãs do grupo. Entre os momentos icónicos da história da banda, teremos oportunidades de ver o primeiro concerto americano dos Beatles no Coliseu de Washington, DC, e as suas aparições no programa de Ed Sullivan.

O documentário é realizado por David Tedeschi e produzido por Martin Scorsese, Margaret Bodde, Paul McCartney, Ringo Starr, Olivia Harrison, Sean Ono Lennon, Jonathan Clyde e Mikaela Beardsley. Jeff Jones e Rick Yorn são produtores executivos.

Scorsese não é estranho a documentários sobre música, tendo sido responsável por trabalhos como Rolling Thunder Revue: A Bob Dylan Story (2019), No Direction Home: Bob Dylan (2005) ou The Last Waltz (1978), tendo já adoptado os Beatles como temática em George Harrison: Living in the Material World (2011).

Beatles ’64 é um dos vários documentários que tem sido lançados nos últimos tempos em plataformas de streaming, como Get Back (2021), McCartney 3,2,1 (2021) ou a remasterização de Let It Be (1970) deste ano. Estes três documentários estão disponíveis na Disney+.

Álbuns americanos dos Beatles vão ser reeditados

A estreia coincide com o lançamento de sete álbuns americanos dos Beatles, a 22 de Novembro, que foram cortados analogicamente para vinil de 180 gramas a partir das suas fitas originais. Originalmente compilados para lançamento nos Estados Unidos, entre Janeiro de 1964 e Março de 1965, estes álbuns estão esgotados em vinil desde 1995. Meet The Beatles!, The Beatles' Second Album, A Hard Day's Night; Something New, The Beatles' Story, Beatles '65 e The Early Beatles estão agora disponíveis para pré-encomenda numa nova caixa de vinil intitulada The Beatles: 1964 U.S. Albums In Mono, com seis dos títulos também disponíveis individualmente.

