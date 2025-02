Está aberta a época de caça aos Pokemóns em Almada

A febre de caminhar com calçado confortável e uma power bank atrás, em busca dos bichos do universo Pokémon, parece que persiste (pelo menos para os mais fanáticos). Numa esquina, nos autocarros ou até em estátuas, eles "estavam" por todo o lado – e continuam a conquistar território. O Almada Fórum, por exemplo, onde a partir deste sábado, 15 de Fevereiro, há 15 a 20 ginásios e PokéStops espalhados pelos três pisos do centro comercial.

Durante seis meses vai ser possível não só comprar roupa como pôr em dia o catálogo de Pokémons (quem sabe, raros). Caçar, desafiar ginásios e interagir com outros jogadores – são algumas das funcionalidades do jogo. A iniciativa também ganhou força pelo dia que se avizinha, no caso, o dia mundial do Pokémon, que se assinala a 27 de Fevereiro. Posto isto, os utilizadores poderão festejar essa data no Almada Fórum, quer faça chuva quer faça sol.

A instalação destes pequenos bicharocos resultou da colaboração entre a Niantic, criadora do jogo, e o grupo espanhol Merlin Properties. "Em Portugal, o Almada Forum, será o único a receber esta experiência", refere o centro comercial em comunicado.

Almada Forum (Rua Sérgio Malpique). A partir de 15 Fev (Sáb). Entrada Livre

🏃 O último é um ovo podre: cruze a meta no Facebook, Instagram e Whatsapp