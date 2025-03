França é o país mais visitado do mundo e, quer seja para passear pelas ruas de Paris com uma baguete na mão, quer seja a apreciar a paisagem luxuriante da Provença ou a apanhar sol em Marselha, não é difícil perceber porquê.

Mas como é que é viver lá? Bem, o Le Journal du Dimanche acaba de publicar o seu Top 500, um ranking de (adivinhou!) 500 destinos franceses baseado numa análise exaustiva da qualidade de vida em cada um deles. O jornal classificou as cidades e vilas com base nas suas infra-estruturas, serviços, ambiente e segurança.

Então, qual é o melhor sítio para viver em França? Biarritz, a ensolarada cidade costeira situada a apenas 35 quilómetros da fronteira com Espanha. É tão perto de Espanha que, de facto, é preciso menos de uma hora de carro para chegar a San Sebastián.

Biarritz é conhecida como o berço da cena do surf na Europa. A cidade lançou uma candidatura para acolher as competições olímpicas durante o Paris 2024 e, embora não tenha sido bem sucedida, continua a ser considerada um dos melhores destinos de surf do mundo – visite a Grand Plage e a Cote des Basques se quiser apanhar algumas ondas.

Mas o surf não é a única atracção da cidade à beira-mar. De acordo com o presidente da câmara, Maider Arosteguy, há muito que está a ser feito para garantir que a qualidade de vida em Biarritz seja de topo. Arosteguy declarou ao Le Journal du Dimanche: “Desde 2020, temos trabalhado para valorizar o nosso património, melhorar a vida quotidiana, preservando ao mesmo tempo o nosso modo de vida – próximo da natureza e profundamente enraizado na nossa cultura”.

“Quando reforçamos as falésias, renovamos as escolas e reparamos as estradas, estamos a melhorar a vida quotidiana. As actividades da cidade também contribuem para esta melhoria. Que outra cidade de 26 mil habitantes pode dizer que tem seis festivais culturais de nível nacional e internacional?”

As grandes cidades ficaram um pouco mais abaixo na lista, com Toulouse em 74.º lugar, Lyon em 79.º, Paris em 101.º e Marselha em 127.º. Veja o top 10 abaixo.

Estes são os 10 melhores lugares para viver em França

Biarritz, Pirinéus-Atlânticos Angers, Maine-et-Loire Annecy, Haute-Savoie Bayonne, Pirinéus-Atlânticos Rodez, Aveyron La Rochelle, Charente-Maritime Lorient, Morbihan Cherbourg-en-Cotentin, Mancha Anglet, Pirinéus-Atlânticos Brest, Finisterra

Para mais informações, descubra os melhores locais para visitar em França.

🏃 O último é um ovo podre: cruze a meta no Facebook, Instagram e Whatsapp