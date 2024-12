Esta capital asiática acaba de ser considerada a cidade “mais desejável” do mundo

É uma metrópole movimentada, uma mistura única de tradição antiga e vida hipermoderna – e agora a capital japonesa é também oficialmente a cidade mais desejável do mundo.

Isto de acordo com os Wanderlust Reader Travel Awards, prémios anuais cujos resultados foram foram decididos por 168 mil pessoas, que votaram em 22 categorias, num total de 3 milhões de votos. Tóquio foi nomeada a cidade “mais desejável” do mundo.

“Embora atracções como o templo Sensō-ji em Asakusa ou os museus do Parque Ueno atraiam sempre visitantes, esta é uma cidade que não pára. No recém-renovado bairro de Azabudai Hills, por exemplo, está actualmente a ser construída uma promissora e excitante mistura de galerias, estadias e museus. Para além disso, os tranquilos bairros de Shimokitazawa e Yanaka oferecem vislumbres da Tóquio antiga, enquanto o Jardim Rikugien proporciona uma escapadinha verde da agitação do néon”, segundo a Wanderlust, acrescentando: “É um prémio justo para uma cidade de rara profundidade, onde templos antigos se encontram ao lado de arranha-céus futuristas, e restaurantes de classe mundial se encontram lado-a-lado com bares de ramen que passam despercebidos”.

Temos de concordar: Tóquio é muito especial.

Quanto ao resto das cidades mais desejáveis do mundo, Singapura ficou em segundo lugar, seguida do Rio de Janeiro, em terceiro. Abaixo, a lista completa das cidades que devem constar da sua lista de desejos de viagem.

Estas são as cidades mais desejadas do mundo, segundo a Wanderlust

Tóquio Singapura Rio de Janeiro Sydney Cidade do Cabo Vancouver Buenos Aires Nova Orleães Hong Kong Chicago

