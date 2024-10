Esta capital europeia acaba de proibir rally tascas nocturnos

Praga é conhecida por muitas coisas: arquitectura rococó e gótica, um centro histórico encantador, cultura de renome e, claro, cerveja. E o que é que isso tem de mal? Afinal, a cerveja checa é óptima. O problema não é a cerveja em si, mas sim o tipo de pessoas que se deslocam à cidade para se deliciarem com ela.

A capital checa há muito que é um íman para despedidas de solteiro e de solteira – em grande parte porque uma pint pode custar menos de 3€. Mas, depois de ter sido anunciado, na Primavera, que estava a ser ponderada a proibição de trajes ridículos e de ter sido proposto, no mês passado, um projecto de lei para limitar o arrendamento de curta duração nas zonas históricas da cidade, é evidente que Praga está cansada da sua própria reputação.

Agora, deixaram de ser permitidas todas as visitas guiadas de cerveja organizadas por agências de viagens entre as 22.00 e as 006.00, com o vice-presidente da autarquia, Jiri Pospisil, a dizer que Praga estava “à procura de um turista mais culto, mais rico... e não de um turista que vem por pouco tempo apenas para se embebedar”, segundo o Guardian.

Embora restrições ao turismo como esta possam prejudicar o comércio local, o director da Associação Checa de Hotéis e Restaurantes, Vaclav Starek, congratula-se com a decisão: “As idas ao centro em busca de cerveja têm sido um problema para a população e também para outros turistas. Não creio que isto vá afectar as nossas vendas. Ninguém vai ser proibido de ir a um pub, mas estes pub crawls [roteiros turísticos de bar em bar] organizados à noite... não são nada de que precisemos”.

Afinal de contas, Praga tem muito para oferecer para além dos ruidosos rally tascas nocturnos – veja a nossa lista das melhores coisas para fazer na cidade e o nosso guia essencial para a vida nocturna da cidade.

Vai uma cerveja?

Dê uma oportunidade a Praga e veja os outros dos principais destinos de cerveja da Europa. Com um orçamento limitado? Estas são as cidades mais baratas do mundo para beber uma cerveja. E se está a pensar em cortar no álcool, não fique em casa – as noites sóbrias estão a aumentar e há muitas cidades com vida nocturna que são tão divertidas que nem precisa de beber.

