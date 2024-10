Esta capital europeia foi coroada como “Cidade do Ano” pela revista ‘Food and Travel’

Algumas cidades são conhecidas pela sua vibrante oferta cultural, outras pela sua notável vida nocturna; algumas são conhecidas pela sua gastronomia, e outras são lugares de ruas e bairros cool aparentemente sem qualquer esforço.

Mas há uma cidade que tem tudo, desde os cafés aos clubes nocturnos, da música ao vivo à arte, e acaba de ser nomeada “Cidade do Ano” pela revista Food and Travel. A cidade em questão? Berlim!

Todos os anos, a revista premeia uma cidade com base na sua diversidade cultural e gastronómica, e a capital alemã derrotou cidades como Bordéus, Cidade do Cabo, Dubrovnik, Girona, Seul, Sydney, Tóquio e Zurique para ficar com a coroa.

“Estamos muito satisfeitos com o reconhecimento que os leitores fazem da cena criativa de Berlim. O título mostra que a gastronomia se tornou um motivo real para se fazer uma viagem", afirmou Burkard Kieker, porta-voz do visitBerlin, segundo o The Berliner.

O encanto de Berlim não é novidade para nós, uma vez que a considerámos a terceira melhor cidade do mundo para visitar este ano (e a melhor da Europa), mas a cena cultural da cidade tem vindo a sofrer um pouco, o que torna este prémio uma boa notícia.

Recentemente, noticiámos que, apesar de terem sido investidos uns impressionantes 947 milhões de euros na cultura de Berlim, os locais de diversão nocturna de renome mundial da cidade continuam a debater-se com as mudanças pós-pandémicas na nossa atitude em relação às saídas. A última vítima é o icónico Watergate, uma instituição da vida nocturna berlinense.

Esperamos que este prémio dê a Berlim o impulso de atenção que merece.

Mais sobre Berlim

Desde os locais queer, excelentes bares, discotecas de arromba e sítios para ouvir música ao vivo até aos seus locais de brunch, restaurantes, atracções e museus, a capital alemã tem absolutamente tudo o que se pode desejar numa cidade. Veja aqui o nosso itinerário feito por especialistas locais.

😋 Se não é bom para comer, não é bom para trabalhar. Siga-nos no LinkedIn

📲 O (novo) TOL canal. Siga-nos no Whatsapp