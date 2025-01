As viagens a solo têm sido uma das principais tendências nos últimos anos – e o burburinho não parece estar a desaparecer. Na Time Out, até compilámos uma abrangente lista com os melhores locais do mundo para quem viaja sozinho, bem como este guia para mulheres sobre as formas mais fáceis de se manterem seguras.

Mas não somos os únicos com informações sobre locais para viajar sozinho. Os Travellers’ Choice Awards do TripAdvisor acabam de ser anunciados e, este ano, introduziram uma categoria sobre os melhores destinos do mundo para viajantes a solo, com base nos locais mais visitados por este tipo de turistas.

Em primeiro lugar? Parece que os viajantes a solo adoram Seul, a fabulosa capital da Coreia do Sul. Porquê? Bem, tal como muitos centros importantes, Seul tem mais do que suficiente para o manter entretido enquanto explora o seu destino, mas também possui um sistema de transportes fácil de utilizar, habitantes locais simpáticos e tem sido consistentemente classificada como a cidade mais segura da Ásia (aqui está a nossa lista das melhores coisas para fazer por lá).

Em segundo lugar está Catmandu, a magnífica e caótica capital do Nepal, e em terceiro lugar está Cusco, uma cidade que fica perto do Vale Sagrado da cordilheira dos Andes, no sudeste do Peru.

Os melhores destinos para quem viaja a solo, segundo o TripAdvisor

Seul, Coreia do Sul Kathmandu, Nepal Cusco, Peru Banguecoque, Tailândia Osaka, Japão Dubai, Emirados Árabes Unidos Quioto, Japão Chiang Mai, Tailândia Reykjavik, Islândia Melbourne, Austrália

🪖 Este é o nosso Império Romano: siga-nos no TikTok

📻 Antigamente é que era bom? Siga-nos no Facebook