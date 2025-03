Esta cidade é o melhor destino do mundo para mulheres que viajam sozinhas

Writer, Time Out Travel

O número de mulheres que viajam sozinhas pelo planeta é maior do que nunca e, embora se diga que o mundo é, em teoria, a nossa ostra, a realidade é que alguns destinos são muito mais adequados do que outros para as mulheres que viajam sozinhas.

Felizmente, um novo estudo da DIPNDIVE forneceu-nos uma análise aprofundada para localizar os melhores destinos, avaliando tudo, desde o clima, a cordialidade dos locais e a segurança, até ao custo médio de vida, o custo médio de um hotel e o número de atracções gratuitas.

No topo das classificações como o melhor lugar do mundo para as mulheres que viajam sozinhas está Helsínquia, a brilhante e notoriamente segura capital finlandesa.

De facto, Helsínquia foi classificada como a terceira cidade mais segura desta lista (depois de Zagreb e Singapura), com uma pontuação de 75,3. É também o segundo lugar mais acolhedor, com uma impressionante pontuação de cordialidade local de 90, e tem um número razoável de atracções gratuitas para combater o custo de vida e os preços dos hotéis ligeiramente mais elevados.

O que há de tão bom em Helsínquia? Bem, a cidade em si é extraordinária – nomeámo-la como uma das nossas escolhas para melhores escapadinhas na Europa em 2025, graças aos seus excelentes espaços culturais, tais como o HAM, o Museu de Arte de Helsínquia, e o Finlandia Hall, que está a reabrir após extensas renovações, e o amor da população pelo karaoke.

No entanto, fora da cidade, Helsínquia também deve constar da sua lista de desejos como ponto de partida para conhecer a deslumbrante paisagem finlandesa – explore o Parque Nacional Nuuksio antes de se aquecer numa das muitas, muitas saunas da cidade (a Finnish Sauna Society é a nossa preferida).

Mas nem tudo se resume a Helsínquia – noutros lugares da lista estão cidades extraordinárias como Berlim, Chicago e Viena, por isso continue a ler para conhecer o top 10 completo.

Estes são os melhores destinos para mulheres que viajam sozinhas

Helsínquia Zagreb Berlim Singapura Varsóvia Chicago Madrid Viena Nova Iorque Budapeste

Viajar pelo mundo a solo com a Time Out

Não só temos listas sobre os melhores locais para mulheres que viajam sozinhas na Europa e em todo o mundo, como também temos um guia sobre tudo o que precisa de saber para tornar a sua viagem a solo o mais segura e sem stress possível. E aqui está o nosso artigo aprofundado sobre a ascensão da lua-de-mel soliária, a singlemoon.

