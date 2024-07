Esta cidade europeia está a recompensar turistas bem comportados com refeições e actividades gratuitas

Este ano, algumas partes da Europa viveram a sua onda de calor mais precoce de sempre, enquanto as Caraíbas foram assoladas por uma tempestade de categoria cinco muito mais cedo no calendário do que o normal. Se já não era óbvio, ser ambientalmente consciente enquanto viaja é, agora, mais importante do que nunca.

Existem muitas maneiras de se tornar um turista mais sustentável, mas a Copenhaga decidiu elevar a fasquia. Para compensar o ‘fardo ambiental’ do turismo, a capital dinamarquesa está a lançar um sistema de recompensas por comportamentos amigos do ambiente.

A partir de 15 de Julho, começa a fase de teste do programa ‘CopenPay’, uma iniciativa através da qual os visitantes podem reivindicar borlas como almoços, copos de vinho ou até o aluguer de um caiaque, em troca de completarem tarefas como apanhar lixo, viajar de transportes públicos ou andar de bicicleta.

"Quando viajamos para o estrangeiro – se voamos para outros lugares ou vamos de carro – estamos a poluir", diz Rikke Holm Petersen, chefe de comunicações da agência de turismo de Copenhaga, à BBC. "Uma das coisas que podemos mudar é fazer com que as pessoas se comportem de forma mais sustentável no destino."

Até agora, 24 organizações aderiram ao teste do CopenPay. Não existe uma infraestrutura implementada para serem reembolsadas pelo governo – aparentemente, estas organizações escolhem participar por paixão em proteger a sua cidade.

Além disso, o projecto é "baseado na confiança", o que significa que é improvável que estas atracções turísticas e negócios lhe peçam provas do seu bom comportamento – mas pode ser útil guardar o passe de transporte ou ter uma fotografia sua a andar de bicicleta, só por precaução.

Petersen estima que apenas uma pequena proporção de visitantes em Copenhaga (em 2023 a capital recebeu 12 milhões de estadias nocturnas) participará, mas se for um sucesso, o CopenPay poderá ser implementado durante todo o ano.

Uma volta de bicicleta ou recolha um pouco de lixo não parece ser um esforço assim tão grande, certo? E, vamos ser honestos, andar de bicicleta provavelmente já fazia parte dos planos de quem quer viver a cidade como um local. Que mais motivação precisa além de um copo de glögg ou um smørrebrød no final?

