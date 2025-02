Esta cidade europeia pode vir a ter uma zona apelidada de “mini-Dubai”

Writer, Time Out Travel

Um facto curioso sobre Budapeste: tanto a catedral da cidade como o edifício do Parlamento têm exactamente 96 metros de altura, originalmente construídos dessa forma para representar o papel igual que a Igreja e o Estado desempenham na sociedade húngara.

No entanto, se as propostas apresentadas pela Eagle Hills Properties – uma empresa sediada nos Emirados Árabes Unidos, que acaba de adquirir 85 hectares de terrenos abandonados em Budapeste – forem por diante, a linha do horizonte da cidade pode vir a ser completamente alterada.

Rákosrendező é uma área de Budapeste perto de uma estação de comboios muito degradada, mas é agora o foco de um acordo entre o governo húngaro e os Emirados Árabes Unidos, onde este último concordou em investir 5 mil milhões de euros na criação de um novo bairro moderno e elegante.

Foi apelidado de “mini-Dubai”, mas agora será gerido sob o nome de “Grand Budapest”, e inclui a construção de uma passagem superior rodoviária sobre uma passagem pedonal e ferroviária, uma nova via férrea, uma extensão da linha de metro M1, uma ciclovia, uma zona pedonal e uma cobertura sobre a linha de comboio, para aí construir um parque de estacionamento no topo.

Além disso, há a promessa de 35-40 hectares de parques e espaços públicos, incluindo escolas, instalações desportivas e comunitárias – pode consultar o site do projecto aqui.

De acordo com o Hungary Today, os planos apresentados pela Eagle Hills incluem edifícios entre 250 e 500 metros de altura, que poderão tornar-se nas estruturas mais altas da Europa (mais altas até do que o Empire State Building). Mas nem toda a gente está satisfeita com a proposta – a Câmara de Budapeste declarou que “não apoia” a construção destes novos arranha-céus gigantescos.

A reacção local não se fica por aqui. As autoridades tencionam invocar um direito de preferência para adquirir o terreno, argumentando que o seu valor excede o preço de compra do promotor, e o presidente da Câmara de Budapeste apelou ao primeiro-ministro, Viktor Orbán, para dar prioridade à habitação a preços acessíveis em vez dos arranha-céus de luxo, segundo a Bloomberg. Esteja atento a mais desenvolvimentos.

