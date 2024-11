Esta cidade francesa é oficialmente o destino de férias mais popular do mundo

Claro que podemos ser vítimas de influenciadores que aumentam a saturação das suas fotografias de praia ou que exageram a “elegância” de uma cidade que, na verdade, é apenas pobre, mas quando se está à procura de novas ideias para destinos de viagem, as redes sociais podem ser um recurso muito bom (basta ver o Instagram e o TikTok da Time Out Global).

Também podem revelar muito sobre os destinos para onde todos estão a ir neste momento. Para descobrir exactamente quais as cidades que estão actualmente em voga, a Titan Travel analisou três anos de dados do Instagram, do TikTok e de pesquisa dos Google, de Maio de 2021 a Abril de 2024, e reuniu todas essas estatísticas para o seu novo Social Travel Index.

Graças a um aumento impressionante do interesse nos últimos três anos, na ordem dos 165,64%, uma cidade francesa conquistou o primeiro lugar – mas não é Paris, nem Marselha. É de facto (rufem os tambores, por favor) Nice! Sim, a cidade balnear da Riviera Francesa tem mais de 94 milhões de publicações no Instagram e mais de 10 milhões de TikToks e, embora estes números sejam inferiores aos de Londres e Paris (que ocupam o segundo e o terceiro lugares), este enorme aumento de interesse valeu-lhe a pontuação mais elevada de 8,42 no índice.

Duas outras cidades entre as dez primeiras que registaram um aumento de interesse são Madrid (+171,85%) e Toronto (+205,94%). Veja o resto do top 10 abaixo, e aproveite para comparar com este ranking das férias na cidade mais populares deste ano.

As 10 cidades mais populares de 2024, de acordo com a Titan Travel

Nice Londres Paris Barcelona Istambul Dubai Nova Iorque Toronto Madrid Amesterdão

Viajar fora da caixa

Os destinos tendem a ser populares por uma razão, obviamente, mas nem toda a gente gosta de ir aonde toda a gente já foi. Para obter alguma inspiração fora da caixa, consulte a nossa nova lista dos destinos mais subestimados da Europa para 2025, criada com base nas opiniões e conhecimentos de escritores e editores bem viajados.

