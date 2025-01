Esta cidade italiana venceu o prémio de melhor destino gastronómico do mundo

Já temos uma lista das melhores cidades do mundo para comer, compilada com base num inquérito a milhares de habitantes locais. Mas, se continua com fome, temos boas notícias.

Uma das muitas categorias dos Travellers’ Choice Awards, os prémios do Tripadvisor, que foram conhecidos na semana passada, é a dos melhores destinos gastronómicos do planeta. E, para 2025, foi Roma que conquistou o primeiro lugar.

Não é uma surpresa: Itália também dominou o ranking dos melhores destinos gastronómicos do TasteAtlas em Dezembro. Leia sobre os melhores lugares para comer pizza, massa, gelato e os nossos restaurantes favoritos na gloriosa capital italiana no nosso hub dedicado a Roma.

Em segundo lugar ficou Londres, que também foi classificada como o melhor destino do mundo pelo TripAdvisor. Para ter uma ideia da capital do Reino Unido, consulte as nossas listas das novas aberturas mais interessantes da cidade, dos melhores restaurantes baratos e dos restaurantes vegetarianos.

Em terceiro lugar, ficou Marraquexe, que tanto oferece restaurantes marroquinos autênticos como restaurantes de marisco vistosos, e fica mesmo ao fundo da estrada da nossa escolha para o melhor bife do mundo!

Estas são as melhores cidades do mundo para comer, segundo o TripAdvisor

Roma Londres Marraquexe Paris Nápoles Barcelona Lima Nova Orleães Buenos Aires Atenas

Estas são as melhores cozinhas do mundo e os melhores sítios para comer, segundo o TasteAtlas.

