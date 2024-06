Esta cidade na Sicília está a vender casas por 3€

Nos últimos anos, comprar uma charmosa casa no campo em Itália tornou-se um sonho muito menos distante. Isto porque um punhado de cidades pelo país (como Castropignano e Sant’Elia a Pianisi) têm vendido imóveis por apenas €1. E a moda não está a esmorecer.

Sambuca di Sicilia, uma pequena comuna perto do extremo oriental da Sicília, acaba de colocar à venda mais um lote de cerca de 12 casas incrivelmente baratas, desta vez por 3€ cada uma. Actualmente, os imóveis estão sob a posse da autarquia, que as adquiriu depois de os residentes abandonarem a região após um terramoto em 1969, deixando-as vazias.

O esquema tem sido um sucesso até agora, e estima-se que a venda de 250 casas tenha trazido cerca de 20 milhões de euros para a economia local, através de receitas de novos alojamentos locais, novas lojas e contratos com arquitectos, construtores, topógrafos e designers de interiores. Agora, a câmara municipal espera atrair ainda mais compradores. “O momento [do anúncio de venda] é perfeito”, diz o recém-eleito presidente da câmara, Giuseppe Cacioppo, à CNN. “Os turistas e os investidores interessados que estejam a viajar para Itália, ou a planear uma viagem para breve, podem vir dar uma olhada.”

As casas ficam no antigo bairro sarraceno da cidade e variam entre casas de um, dois e três quartos. Algumas têm varandas de ferro forjado dignas de Instagram, com vista para ruelas de calçada; outras têm pátios com limoeiros decorados com azulejos antigos. Nada mau por 3€, certo?

Bem, o mais provável é que acabe por lhe custar mais do que isso. As casas estão em leilão: se estiver interessado, terá de competir com outros licitadores. Quem quiser participar também tem de fazer um depósito no valor de 5000 euros (garantia que será devolvida caso a oferta não seja bem-sucedida). Olhando para as rondas anteriores de vendas, as casas geralmente são vendidas entre os 5000 e os 10.000 euros.

Além disso, os imóveis precisam de algumas intervenções, que devem ser concluídas no prazo de três anos depois de fechado o negócio. Renovar uma dessas propriedades pode custar entre 30.000 e 200.000 euros.

Portanto, se está à procura de um projecto de renovação nas colinas sicilianas e tem algum dinheiro para investir, pode encontrar fotos e descrições das casas, além de formulários de inscrição, no site da câmara municipal.

+ Em Espanha, pode ser multado por usar estas peças de roupa no Verão