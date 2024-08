Esta é a cidade mais bem avaliada do mundo pelos viajantes, com uma pontuação de satisfação quase perfeita

Perth está na berra. Só em 2024, a cidade mais ensolarada da Austrália foi nomeada um dos sítios mais populares do mundo para assistir ao pôr-do-sol, coroada como casa da melhor atracção da Austrália e classificada como a 15ª cidade mais habitável do planeta. Agora, Perth tem mais um prémio para expor na sua sala de troféus: é o destino de viagem mais bem avaliado do planeta, em 2024.

Foi um resultado surpreendente para a agência de viagens internacional Flight Centre, que entrevistou mais de 170.000 viajantes da Austrália, Nova Zelândia, África do Sul, Canadá e Reino Unido, durante o último ano fiscal. De um modo geral, a Austrália brilhou, sendo classificada como o terceiro país mais recomendado para visitar a nível global, com três cidades australianas a entrar no top dez.

Perth roubou os holofotes como a cidade mais bem avaliada globalmente, com uma impressionante pontuação de 96% de satisfação. Antes conhecida apenas pelas suas praias imaculadas e clima ensolarado, a crescente oferta gastronómica e as suas atracções culturais e artísticas, juntamente com a cidade irmã e cool, Fremantle (localizada a apenas meia hora de Perth), colocaram a capital da Austrália Ocidental no radar internacional.

Photograph: Tourism Western Australia

Logo atrás, está Brisbane, a futura cidade anfitriã dos Jogos Olímpicos, classificada como a segunda mais recomendada pelos viajantes, com uma pontuação de 92% de satisfação. Queenstown, Tóquio e Christchurch completam o top cinco, com Melbourne a ocupar o oitavo lugar e Sydney a chegar ao 15º lugar.

Já os viajantes australianos classificaram o Japão como o seu país preferido e Queenstown, na Nova Zelândia, como a cidade favorita. E quem são os maiores fãs da Austrália? Reino Unido e África do Sul, que a classificaram como o seu destino número um para viagens no último ano. Apesar de não estarem cidades portuguesas no top 10 das cidades, a honra do primeiro lugar no ranking de países mais bem avaliados pelos viajantes é toda de Portugal.

Estas são as 10 cidades mais bem avaliadas pelos viajantes este ano:

1. Perth

2. Brisbane

3. Queenstown

4. Tóquio

5. Christchurch

6. Ilha de Rarotonga

7. Barcelona

8. Melbourne

9. Roma

10. Vancouver

E estes são os 10 países mais bem avaliados pelos viajantes este ano:

1. Portugal

2. Ilhas Cook

3. Austrália

4. Japão

5. Espanha

6. Singapura

7. Grécia

8. Irlanda

9. Turquia

10. Vietname

