Esta é a cidade mais cara para arrendar na Europa (aparentemente)

Se tem vontade de se mudar para o estrangeiro por uns tempos, mas não quer ir muito longe, o resto da Europa é uma excelente opção. No entanto, os preços das rendas variam muito no continente, e em alguns locais aumentaram mesmo significativamente em 2024.

Para esclarecer onde é mais caro viver, a HousingAnywhere elabora um relatório trimestral que classifica 28 cidades europeias em termos de valores de arrendamento, com base na análise de dezenas de milhares de anúncios de apartamentos, e divulga também quaisquer alterações de preços em relação ao ano anterior.

A empresa acaba de publicar as suas conclusões para os últimos três meses de 2024 e foi Amesterdão que encabeçou a lista como a cidade mais cara. Arrendar casa na capital holandesa custará em média 2164 euros por mês e, embora pareça um valor exorbitante, na verdade diminuiu 1,6% em comparação com o mesmo período de 2023.

De facto, os Países Baixos dominam o ranking, com Haia, Roterdão e Utrecht a ocuparem um lugar no top 10, e todos a custarem uma média de pelo menos 1798 euros por mês.

O que poderá ser uma surpresa é o segundo lugar: Roma. De acordo com a HousingAnywhere, arrendar aqui custa cerca de 2000 euros por mês, mas esse valor é praticamente o mesmo do ano anterior.

O maior aumento? Foi em Estugarda, onde os preços das rendas aumentaram 26%, para 1890 euros – a quinta cidade mais cara de todas.

Reparou em algumas omissões flagrantes de cidades notoriamente mais caras nesta lista? Nós também. Não há nenhuma Londres, nenhuma Copenhaga, nenhuma Oslo e nenhuma Dublin, simplesmente porque essas cidades não foram tidas em conta no relatório – algo a ter em conta, sem dúvida! Lisboa e Porto não entram no top 10, mas estão contempladas no estudo, com valores de 1650 e 1100 euros, respectivamente (uma queda face a 2023).

As cidades europeias mais caras para arrendar, segundo a HousingAnywhere

Amesterdão

Roma

Haia

Roterdão

Estugarda

Paris

Milão

Utreque

Munique e Florença

