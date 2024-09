Esta é a lista completa das melhores universidades da Europa

Quer esteja a planear tirar uma licenciatura em Ciências Espaciais ou a seguir uma carreira como designer de moda, a Europa tem um impressionante conjunto de instituições de ensino superior por onde escolher.

O elevado número de possibilidades pode ser avassalador – afinal, há grandes universidades em todo o lado, desde a mais antiga universidade do mundo, em Bolonha, a modernas instituições tecnológicas em cidades como Nuremberga. No entanto, com a publicação do Academic Ranking of World Universities para 2024 ficamos a saber onde ficam os melhores lugares da Europa para estudar – e podemos respirar fundo.

As universidades inglesas de Cambridge e Oxford ocupam o primeiro e o segundo lugares desta lista europeia e ocupam o quarto e o sexto lugares, respetivamente, entre as 10 melhores universidades do ranking mundial.

A Universidade de Paris-Saclay ocupa o terceiro lugar, e a capital francesa tem uma série de outras instituições que conquistaram o seu lugar nos escalões superiores do ensino universitário – a Universidade PSL, a Sorbonne e a Université Paris Cité também estão todas incluídas no top 20. Veja as restantes abaixo.

Estas são as 20 melhores universidades da Europa

Universidade de Cambridge Universidade de Oxford Universidade de Paris-Saclay Universidade de Londres ETH Zurique Colégio Imperial de Londres Universidade de Copenhaga Universidade PSL Universidade de Edimburgo Universidade de Sorbonne Universidade de Karolinska Universidade de Munique Universidade Técnica de Munique Universidade de Heidelberg Universidade de Manchester King's College de Londres Instituto Federal Suíço de Tecnologia de Lausanne Universidade de Utrecht Universidade de Genebra Universidade de Paris Cité

