Esta é oficialmente a estância de ski mais bonita da Europa

A época do ski está a chegar e, embora possa estar a pensar nas estâncias que melhor se adequam às suas capacidades ou que serão mais simpáticas para a sua carteira, também há que ter em conta a paisagem. Desfrutar de algumas gloriosas vistas de montanha faz parte do negócio, não é? É por isso que é tão útil saber quais os destinos que oferecem paisagens mais instagramáveis – e a Bounce, uma plataforma especializada em bagagens, está aqui para ajudar.

Ao compilar o número de publicações no Instagram, seguidores (na conta da estância), taxa de envolvimento, TikToks e críticas do Tripadvisor que mencionam palavras como “lindo” ou “deslumbrante” (já percebeu a ideia), a plataforma atribuiu a todas as estâncias de ski uma pontuação geral, o que permitiu depois ordená-las e divulgar uma classificação a seguir.

A estância de ski mais bonita é Avoriaz, em França, que conta com uns impressionantes 170 mil seguidores no Instagram e o segundo maior número de TikToks, com 11.700. Em segundo lugar ficou Val Gardena, em Itália, com uns impressionantes 487 mil posts no Instagram e 11% de comentários com menção à beleza local. Em terceiro ficou Bankso, na Bulgária, que lidera a classificação de posts no TikTok com 15.500 e a maior taxa de envolvimento com 4,88%.

É bom ver algumas estâncias menos conhecidas com o devido destaque, não é? Continue a ler para conhecer o resto deste top 10 ultra-cénico.

Estas são as 10 estâncias de ski mais bonitas da Europa

Avoriaz, França Val Gardena, Itália Bansko, Bulgária Cervinia, Itália Ylläs, Finlândia Alta Badia, Itália Alpe d’Huez, França Baqueira Beret, Espanha Crans Montana, Suíça Les Arcs, França

Inacreditavelmente bom para esquiar

A Europa é abençoada com muitas opções de estâncias de ski. Aqui estão os nossos guias para saber para que pistas ir em países como Áustria, Itália ou Suíça, ou para o caso de estar à procura de uma estância económica ou para principiantes.

