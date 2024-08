Esta exposição é grátis, fica pouco tempo na cidade e precisa de si

O que comemos influencia a nossa saúde e o amanhã do planeta? É esta a grande questão a que a exposição “Cleverfood for Everyone” procura responder. Com entrada livre até 6 de Setembro, está em fase de testes no hall de entrada do Pavilhão do Conhecimento, que convida os visitantes a descobrir mais sobre o futuro da alimentação e até a ajudar a apurar a receita.

“No Pavilhão do Conhecimento, adoramos transformar ideias em exposições, especialmente quando o tema é actual e crucial, como é o caso do futuro da alimentação, e o objectivo é promover o diálogo e encorajar à acção”, revela a responsável do Departamento Expositivo da Ciência Viva, Sofia Lourenço, citada em comunicado. Mas, atenção, ainda não está tudo pronto. “Nesta fase de testes, contamos com os contributos de todos os nossos visitantes para apurar a exposição.”

Criada em conjunto por 23 parceiros do projecto europeu Cleverfood, com concepção e produção coordenadas pela Ciência Viva, é composta por 11 módulos interactivos, dedicados a temas como o desperdício alimentar, estratégias e alternativas para construir um futuro mais justo e sustentável, e o impacto das escolhas alimentares na saúde, na sociedade e no ambiente.

Depois desta passagem por Lisboa, “Cleverfood for Everyone” tem presença marcada, entre Outubro de 2024 e Janeiro de 2026, em vários museus e centros de ciência de países que vão assumir a Presidência da União Europeia, nomeadamente Hungria, Polónia, Dinamarca, Chipre e Irlanda.

Financiado pelo programa HORIZON da União Europeia, o projecto Cleverfood procura desenvolver uma plataforma focada em “organizar uma abordagem conjunta para transformar o sistema alimentar em benefício das pessoas e do planeta”, ao mesmo tempo que promove o envolvimento dos cidadãos europeus, desde os jovens e crianças aos agricultores, investidores, investigadores e decisores políticos.

“A forma como a alimentação tem impacto na saúde, na sociedade e no ambiente é uma das principais preocupações da Ciência Viva, que está a criar uma rede de quintas para envolver os cidadãos na produção de alimentos de forma sustentável. Coordenar o desenvolvimento desta exposição é uma forma extraordinária de aplicar a nossa experiência em co-design e co-criação de exposições a um tema tão importante”, afirma Ana Noronha, directora executiva da Ciência Viva, citada num comunicado do projecto europeu. “Esperamos que os cidadãos se envolvam e se juntem ao movimento para um melhor sistema alimentar.”

Pavilhão do Conhecimento. Cleverfood for Everyone: Até 6 Set, Ter-Sex 10.00-18.00, Sáb-Dom e feriados 10.00-19.00. Grátis

