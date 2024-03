Esta exposição mostra-nos o passado e o futuro da Praça do Martim Moniz

A Câmara Municipal de Lisboa montou uma exposição na Praça do Martim Moniz, que apresenta as várias propostas de requalificação submetidas a concurso – incluindo a vencedora.

Foi em Fevereiro que se anunciou o novo projecto para o Martim Moniz, que resultou de um concurso internacional de requalificação no qual entraram 21 gabinetes. “Um jardim para o mundo – O Mundo inteiro Cabe Aqui” é o nome da proposta vencedora. Agora, a Câmara Municipal de Lisboa inaugura uma exposição na Praça do Martim Moniz, que nos leva numa viagem pela História da zona, detalha o processo participativo que levou à identificação dos critérios essenciais de intervenção e mostra todas as propostas submetidas, inclusive a que será posta em prática.

Na altura em que a proposta vencedora foi apresentada, numa sessão pública no Hotel Mundial, ficou prometida a valorização do espaço público e do tecido urbano envolvente, “com respeito pelas vivências e anseios dos residentes”, como a autarquia reforça agora em comunicado. O projecto do atelier FC Arquitectura Paisagista foi seleccionado por um júri de especialistas em arquitectura, arquitectura paisagista e engenharia civil, e validado em reunião de Câmara. A obra vai custar oito milhões de euros e será realizada no decorrer do ano de 2026, conforme adiantou em Fevereiro a vereadora com o pelouro do Urbanismo, Joana Almeida.

© Carlos M. D. Silva Exposição “Novo Jardim do Martim Moniz”

Para a criação do jardim, vai reduzir-se a inclinação norte-sul da praça e aterrá-la, para assim se conseguir solo com profundidade suficiente para plantar. Neste sentido, vai também reforçar-se a laje sobre o estacionamento. Está também prevista a reorganização da circulação viária de forma a libertar o máximo de espaço público para a circulação pedonal, nomeadamente com o trânsito a ficar circunscrito à Rua da Palma, com duas faixas bus e duas de trânsito privado. Já em frente ao Hotel Mundial deverá ser criada uma uma rotunda com apeadeiro onde se situam as paragens de transportes públicos, com uma pérgola para tornar a espera mais confortável, bem como saídas do parque de estacionamento.

Na exposição, que pode ser vista até 15 de Abril, encontra também as restantes propostas concorrentes, que foram ordenadas de acordo com a melhor resposta ao programa e critérios definidos no caderno de encargos, tendo sido atribuído prémio às primeiras cinco classificadas. À proposta vencedora será adjudicado o contrato para elaboração do projecto.

Se quiser saber mais sobre os planos de requalificação para a Praça do Martim Moniz, a Câmara Municipal de Lisboa organizou toda a informação relacionada num único sítio, onde é possível consultar dados sobre a praça, a área de intervenção, o processo participativo, os objectivos, o concurso e o projecto.

