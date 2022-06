Esta família tem um livro mágico e muitas histórias para contar

Os Silva são uma família espantosa. Juntos, Julieta e Xavier – que se apaixonaram algures num miradouro lisboeta – são tios extremosos para os seus muitos sobrinhos, como a Carlota, a Rita e o Tomás. Entre as actividades que inventam para os entreter, há uma especialmente divertida: contar histórias. “Eles têm um livro mágico e, quando o abrem, surgem bonecos animados, que obviamente simbolizam a imaginação dos mais novos”, diz Filipa Coutinho, a criadora de Álbum de Família. Com episódios novos todos os domingos, às 12.30 na SIC K, esta nova série de ficção televisiva, pensada especialmente para crianças entre os dois e os dez anos, combina imagem real com animação e promete desde música a sugestões de actividades intergeracionais.

Cada episódio aborda diferentes problemáticas da infância, dos medos e pesadelos à importância de partilharmos as nossas coisas uns com os outros. Em comum, um tema sensível, mas muito urgente: o acolhimento de crianças em risco. “É um processo moroso, são 20 horas de formação e muita papelada. Na série, não nos debruçamos sobre isso a fundo, mas está presente, de forma orgânica, para criar consciencialização em todas as idades e incentivar os adultos, que têm poder de decisão, a acolher quem mais precisa”, esclarece Filipa, antes de nos contar em que episódio chega o Lourenço, a criança acolhida por Julieta e Xavier. Não, não vamos desvendar o segredo, tem mesmo de esperar para ver.

Apesar de a ideia para o programa ter surgido “em sonho” há uns seis anos, só começou a ganhar forma em 2020. “Na véspera de Natal, fizemos espectáculos em instituições, para crianças sem família. Ficámos muito comovidos e decidimos falar logo com a direcção da Santa Casa para levar isto para a frente. Não sei se as pessoas têm noção, mas em Espanha, por exemplo, 60% das crianças [fora das suas famílias] estão em famílias de acolhimento. Em Portugal, só 3%. Queremos muito mudar este número”, confessa, reforçando a relevância e urgência de informar sobre o assunto. “Essa é a nossa ambição maior. Depois, claro, uma segunda temporada, até porque temos material para irmos até às dez.”

Nesta primeira, que ainda não vai a meio, exploram-se temas como a alimentação saudável, a segurança na rua, a biodiversidade e a higiene, relacionando-as com as peripécias familiares dos Silva de forma original e divertida. Além de músicas infantis, didácticas e fáceis de decorar, há espaço para rubricas de cozinha e workshops de expressão plástica, que ficam disponíveis no site e no canal de YouTube de Álbum de Família, onde também se encontram ilustrações para pintar e outros materiais de brincadeira. “Até Agosto, estamos também a dinamizar ateliers gratuitos em vários centros comerciais, como o Ubbo, o Alma Shopping e o 8ª Avenida, entre outros. Já em Julho, além dos ateliers, estão previstos espectáculos de música ao vivo, nos mesmos locais.”

Além do apoio dos ministérios da Cultura e da Educação, da Direcção-Geral de Educação, da Câmara Municipal de Cascais e da Santa Casa da Misericórdia, este projecto beneficia também de parcerias com quase uma trintena de marcas portuguesas. Em breve, também os espectadores terão oportunidade de ajudar com a compra de livros e merchandising, como t-shirts e tote bags. “Antes ainda vamos estrear no TikTok. O resto vai demorar mais, porque estamos a falar de um projecto um bocadinho megalómano. Quer dizer, nunca se fez nada do género em Portugal. Séries como a Floribela e a Chiquitita, ou mesmo a Rua Sésamo, são formatos importados. O Álbum de Família, além de ser 100% nacional e interdisciplinar, também acontece fora do ecrã.”

SIC K. Dom 12.30 (novos episódios), Seg 07.00, Qua e Sex 12.00 (repetições); SIC Internacional. Sáb‑Dom 07.30 (repetições).

