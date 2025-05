Está lá? Palácio da Ajuda liga ao rei D. Luís I com telefone de 1882

O artefacto pode ser visto a partir deste sábado na Sala Azul do Palácio da Ajuda. Há visitas encenadas para reviver as primeiras chamadas deste Gower-Bell.

A partir deste sábado, 17 de Maio, o Palácio da Ajuda terá em exposição uma “nova” peça histórica: um telefone Gower-Bell de 1882. O artefacto foi cedido pelo Museu da Fundação Portuguesa das Comunicações no âmbito ao Dia Internacional das Telecomunicações, numa iniciativa que além destas duas entidades envolve ainda a Coolture Tours.

O telefone vai servir para dar a conhecer ao público uma curiosidade histórica: o rei D. Luís I foi o primeiro monarca europeu a ter um telefone instalado na sua residência, ligado à rede pública. Segundo relatos da época, o monarca não fez uso do telefone apenas para comunicações formais. Utilizou a inovação tecnológica para contactar o seu amigo Frederico Augusto Oom, director do Observatório Astronómico de Lisboa, e para ouvir estreias de ópera transmitidas ao vivo do Teatro Nacional de São Carlos.

O telefone estará em exposição na Sala Azul do Palácio, a partir das 15.30, e poderá ser visto durante a visita encenada O Rei Mostra o Palácio da Ajuda, na qual o Rei D. Luís I, encenado por Martim Galamba da Coolture Tours, apresenta aos visitantes a sua residência. Também será possível ver encenações de algumas das primeiras chamadas realizadas a partir do palácio. A comemoração estende-se à Noite Europeia dos Museus, também a 17 de Maio, entre as 19.00 e as 21.00.

O telefone Gower-Bell ficará em exposição na Sala Azul do Palácio Nacional da Ajuda até dia 6 de Maio de 2026.

Largo da Ajuda (Lisboa). 17 Mai. 15.30 e 19.00. Entrada livre

