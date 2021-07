Esta livraria em segunda mão saltou do online para o Príncipe Real

A Stuff Out inaugurou online no final de 2020. Agora, a plataforma de venda de livros em segunda mão ganha finalmente um espaço físico.

Estávamos no final de 2020 quando Rui Castro Prole e Pedro Sousa, ambos formados em gestão e sistemas de informação, decidiram dedicar-se a tempo inteiro a um negócio próprio onde pudessem aliar os seus conhecimentos técnicos a um projecto que ainda hoje os apaixona. Amiga da economia circular e da sustentabilidade, a Stuff Out começou por ser uma plataforma de venda de livros em segunda mão online, mas acaba de ganhar um espaço físico, que já se encontra aberto ao público, no Príncipe Real.

Com 60 metros quadrados, a primeira loja da Stuff Out não só acolhe cerca de três mil títulos de diferentes géneros literários, como também conta com uma área dedicada à leitura, que convida os leitores a sentarem-se e a estarem, sem pressa. “Queremos tornar a cultura mais acessível, tirar partido das novas tecnologias e colocar os livros à disposição dos leitores de uma forma prática e com preços justos”, sublinha Pedro Sousa, co-fundador da Stuff Out. “Como todos os livros que vendemos são usados, têm a particularidade de contarem sempre duas histórias: a que trazem escrita nas suas páginas e a do seu percurso até chegarem a nós.”

Stuff Out

Focados na promoção da cultura e da leitura através de um negócio sustentável, os dois jovens empreendedores querem mostrar como um bem usado não significa um bem em fim de vida. A grande maioria dos livros que vendem foram comprados a particulares que, por diferentes razões, já não os querem. “Tornam-se um contributo directo para a promoção de uma economia local, circular e sustentável”, diz-nos Pedro ao telefone. “No Príncipe Real, temos também alguns artigos vintage de decoração, como a parte da frente de uma mota, aqueles carrinhos de serviço dos aviões e um projector antigo da RTP.”

Para quem não se pode deslocar ao local, a loja online vai continuar a funcionar como uma alternativa à distância de um clique, com envio feito por CTT ou por transportadora privada. Mas, atenção, nenhum dos livros presentes na plataforma digital se encontra no espaço do Príncipe Real e vice-versa. No total, são cerca de 15 mil referências para descobrir. “Se alguém vier à loja e nos perguntar por um título específico, fazemos a venda no momento, porque sabemos como está o stock online e conseguimos [ir ao armazém onde guardamos todos os livros e] entregá-lo ao cliente no espaço de dois minutos.” O melhor, sugere Pedro, é aparecer e descobrir o espaço, que se quer também um ponto de encontro entre leitores.

Rua da Quintinha 70 C. Seg-Dom 11.00-19.00.

+ Estante Time Out: As melhores sugestões de livros, livrarias e apps para leitores

+ Leia já, grátis, a edição digital da Time Out Portugal desta semana