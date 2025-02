Esta maratona de filmes de David Lynch vai ser de outro mundo

Um mês após a morte do realizador, o TVCine dedica-lhe uma programação especial com alguns dos títulos que marcaram a sua obra, em grande parte marcada pelo surrealismo.

Este sábado, 15 de Fevereiro, arranca a programação especial Os Mundos de David Lynch, sensivelmente um mês após a morte do cineasta norte-americano que deixou um cunho próprio e inesquecível na sétima arte, numa carreira que se distinguiu pelas histórias e planos surrealistas em produções para cinema e televisão.

O canal TVCine Edition será a casa principal da maratona de longas-metragens, que também ficarão disponíveis no TVCine+ – o serviço on demand que permite aceder a centenas filmes e séries exibidos nos canais TVCine – onde será possível encontrar, em exclusivo, outros títulos "lynchinanos".

O primeiro filme deste especial, que começa pelas 13.00, será No Céu Tudo É Perfeito (1977) – que muitos conhecem pelo nome original, Eraserhead – a primeira longa-metragem de Lynch e uma obra que simboliza os medos da paternidade, através da história de um homem que tem de cuidar de um bebé mutante. Segue-se O Homem Elefante (1980), sobre um ser humano bastante deformado e tratado como uma aberração, até ser acolhido por um jovem cirurgião. O filme esteve nomeado a oito Óscares e com um elenco que contou com gigantes como Anthony Hopkins, John Hurt ou Anne Bancroft.

O terceiro filme a entrar na grelha será Inland Empire (2006), a última longa-metragem de David Lynch, com um enredo surreal que acompanha uma estrela de cinema em declínio que consegue um papel no filme de um realizador aclamado. Até a sua personagem começar a tomar conta da sua consciência. Laura Dern, Jeremy Irons e Harry Dean Stanton são alguns dos nomes do elenco. O título seguinte de Os Mundos de David Lynch é Twin Peaks: Os Últimos Sete Dias de Laura Palmer (1992), filme que funciona como prequela da série de culto Twin Peaks (1989-1991), um mistério policial em torno da morte de uma jovem chamada Laura Palmer. Nesta longa-metragem, Palmer vive numa corda bamba amorosa entre dois dos seus colegas de escola.

©DR Laura Dern, em 'Inland Empire'

O penúltimo filme do especial chama-se Mulholland Drive (2001), que valeu a Lynch o prémio de Melhor Realizador em Cannes e uma nomeação ao Óscar de realizador (perdeu para Ron Howard, em Uma Mente Brilhante). É um dos mais emblemáticos filmes da sua carreira, um drama surrealista sobre uma mulher que fica com amnésia após um acidente de viação, cruzando-se com uma jovem actriz que a tenta ajudar a reconstruir as memórias. Por fim, pelas 00.25, será emitido Estrada Perdida (1997), com Bill Pullman e Patricia Arquette, onde um saxofonista de jazz é preso pelo homicídio da mulher e numa surpreendente reviravolta se transforma num mecânico, sendo libertado e abraçando a sua nova identidade.

Mas haverá mais para ver em exclusivo no TVCine. É o caso da longa-metragem Twin Peaks: Fire Walk With Me – The Missing Pieces (2014), com cenas cortadas do filme prequela; e cinco curtas-metragens: Six Men Getting Sick (1967); O Abecedário (1969); The Grandmother (1970); The Amputee (1974); e Premonition Following an Evil Deed (1995).

