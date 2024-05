Está na hora de voltarmos a falar sobre saúde mental

O pontapé de saída do Festival Mental está marcado para esta sexta-feira, 10 de Maio, com a apresentação e lançamento do livro O Jogo do Veneno, de Ricardo Belo de Morais, na Atmosfera m, às 17.30. Seis dias depois, a 16, a programação retoma no Cinema São Jorge e inclui debates, conversas, cinema, teatro, dança e muitas outras actividades para as famílias.

“Em 2024, o Mental tem como principal objectivo dar continuidade e reforçar a necessidade de falar sobre saúde e doença mental no espaço público. Depois de vários anos em que o assunto era vastamente discutido graças aos efeitos psicológicos nocivos de uma pandemia, o festival propõe-se a não deixar o discurso voltar à escuridão agora que o estado de alerta acabou”, lê-se em comunicado da organização.

A saúde mental no cinema, em conversa e espectáculos

Depois do arranque na Atmosfera m., que terá entrada livre, o festival segue para o Cinema São Jorge, onde estará de 16 a 19 de Maio. A agenda completa está disponível online, mas destacam-se, por exemplo, a primeira sessão de curtas-metragens do Mental Jovem logo no primeiro dia, às 10.30; a exibição do documentário argentino Un bolso lleno de carteras (2021), de Leonardo Petralia, às 16.00; e o M-Debate, às 21.00, que este ano se centra em temas como ghosting e dating e conta com a participação do jornalista Paulo Bastos, da investigadora Rita Sepúvelda, da psicóloga Vanessa Damásio e da psicóloga e sexóloga Tânia Graça.

Já a 17 de Maio, sexta-feira, a programação começa apenas às 17.00, com o espectáculo Ur.Gente.Mente, do Teatro Terapêutico da Unidade W+ da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Segue-se, às 18.00, o M-Cinema, com a exibição de cinco curtas-metragens do Canadá (Triage/Triagem, de David Rendall), da Lituânia (Automobilių stovėjimo aikštelė/Lugar para estacionar, de Jorė Janavičiūtė), do Reino Unido (Floored/No chão, de Fin Bain) e de Portugal e Espanha (Hipocampo, de Fer Pérez). Mais tarde, a partir das 20.30, a psicóloga Liliana Dias conversa sobre burocracia e saúde mental com Isabel Passarinho, da Coordenação Nacional das Políticas de Saúde Mental, e Ana Rocha de Sousa, argumentista, artista plástica, actriz e realizadora de Listen, que tem exibição marcada para as 22.00.

No sábado, dia 18, a agenda tem início às 10.00, com um debate sobre abuso sexual e moral no Ensino Superior, promovido pela plataforma gerador, ao qual se segue uma sessão de actividades para seniores (10.00-15.00), mais uma sessão do M-Cinema (18.00-19.30), uma conversa focada na saúde mental no mundo da música (20.30-22.00), com participações de Ana Franganito (musicoterapeuta do Hospital Júlio de Matos), Cheila Rocha (psicóloga da AfroPsi), Sara Bahia (Ordem dos Psicólogos) e Maria Picas (compositora e letrista), e a exibição de Tár (2022), um drama psicológico realizado por Tood Field e protagonizado por Cate Blanchett, que interpreta a ficcional Lydia Tár, uma reconhecida maestrina e compositora de música erudita.

Já no último dia no Cinema São Jorge, há concerto da banda The Ziguais, às 15.00; um workshop de dança, às 16.30; sessão M-Cinema, às 18.00; uma conversa sobre comunicação social e saúde mental, às 20.30; e, por fim, pelas 22.00, a exibição de Nightcrawler – Repórter da Noite, de Dan Gilroy, com Jake Gyllenhaal no papel principal.

Os preços de participação nas diferentes actividades a decorrer no Cinema São Jorge variam, mas o M-Debate no primeiro dia é de entrada livre, mediante lotação do espaço, sendo apenas necessário levantar bilhete no local.

Ainda nesta 8.ª edição, a programação ao ar livre volta, com o Mental Natura, a 25 de Maio, às 10.30 e às 15.00, no Parque da Quinta das Conchas e dos Lilases, no Lumiar.

Atmosfera m: 10 Mai, Sex 17.30. Cinema São Jorge: 16-19 Mai, Qui-Dom vários horários. Vários preços (o M-Debate é de entrada livre, mediante lotação do espaço e levantamento de bilhete no local). Quinta das Conchas: 25 Mai, 10.30. Entrada livre

