Esta pop-store em São Bento só reúne marcas independentes e sustentáveis

É uma iniciativa da marca Holiday Romance e conta com curadoria de Ruby Elmhirst. As propostas para este Verão incluem a nova colecção da portuguesa Le Mot.

A nova pop-up store Holiday Romance x Ruby está prestes a abrir ao público num dos bairros mais emblemáticos da cidade. A partir desta sexta-feira, 16 de Julho, e até ao mês de Outubro, será possível descobrir, no número 106 da Rua de São Bento, uma selecção de marcas independentes e sustentáveis de roupa, acessórios e até objectos de decoração.

A portuguesa Le Mot é uma das propostas e promete não só expor os seus mais recentes best-sellers como também uma nova colecção de Verão. Mas não é a única. A iniciativa conta com curadoria de Ruby Elmhirst. A especialista em negócios sustentáveis foi responsável por reunir as mais de 20 marcas presentes, entre as quais também se encontra a Pomme Ceramic, uma marca de cerâmica artesanal, com canecas, taças, jarras e pratos imperfeitos.

Além da concept store, o espaço terá também uma zona de bar que ficará a cargo do café Comobå durante os próximos três meses.

Rua de São Bento 106. Seg 16.00-19.00, Ter-Sex 10.00-19.00 e Sáb-Dom 09.00-15.00.

+ Tudo o que precisa de saber sobre tendências, moda e lojas em Lisboa

+ Leia já, grátis, a edição digital da Time Out Portugal desta semana