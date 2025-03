Está prestes a ser lançado um novo comboio de alta velocidade que liga 17 cidades europeias

França e Espanha são dois dos países mais visitados do mundo, pelo que faz sentido que as ligações ferroviárias entre eles se expandam e melhorem – afinal, é preciso dar às pessoas o que elas querem.

Este ano, vai ser introduzida uma nova e excitante novidade no calendário transfronteiriço: a operadora ferroviária espanhola Renfe vai lançar um novo serviço AVE (alta velocidade) entre Barcelona e a cidade francesa de Toulouse, ligando não só estes dois populares pontos de viagem, mas 17 destinos no total.

Neste momento, a proposta ainda é hipotética – a Renfe apresentou à Agência Ferroviária da União Europeia um pedido de extensão do seu certificado de segurança para poder operar em Toulouse e, uma vez aprovado, pode começar a formação do pessoal e a definição dos horários.

No entanto, já se sabe alguma coisa sobre o serviço: funcionará seis vezes por dia (ou seja, três vezes em cada sentido), numa base sazonal, de Abril a meados de Setembro. Se houver procura, esse período poderá ser alargado e a duração da viagem está estimada em cerca de três horas e meia.

A rota fará paragens em cidades como Girona, Figueres, Perpignan e Carcassonne, e espera-se que o horário seja compatível com as ligações a Madrid, Saragoça, Tarragona, Valência, Lleida e Castellón. A Renfe também está interessada em que os serviços se alinhem com os comboios em França para optimizar as potenciais ligações para os passageiros, mas, de acordo com a Global Railway Review, isso ainda não está confirmado.

Emocionante, não é? Tudo isto foi possível graças ao sucesso dos serviços de Lyon e Marselha da Renfe, que foram lançados em 2023 – mantenha-se atento para saber mais informações sobre a data de lançamento em Abril e os preços dos bilhetes.

🏃 O último é um ovo podre: cruze a meta no Facebook, Instagram e Whatsapp