Está quase a aterrar a nova série sobre Sacadura Cabral e Gago Coutinho

Em 1922, dois portugueses conquistaram os céus do Atlântico. O piloto Sacadura Cabral e o cartógrafo Gago Coutinho realizaram a primeira travessia do Oceano Atlântico Sul, entre Portugal e o Brasil. A série A Travessia recorda a epopeia e tem estreia marcada para 27 de Janeiro na RTP1 e RTP Play.

Protagonizada por Gonçalo Waddington (Sacadura Cabral) e Miguel Damião (Gago Coutinho), A Travessia não só põe em destaque os dois heróicos argonautas, como outras figuras menos conhecidas, como os aviadores Sarmento Beires (Francisco Froes), Ortins de Bettencourt (Rafael Gomes) e Brito Pais (Jaime Freitas), rivais da famosa dupla nesta corrida aérea até ao Brasil. Uma história que será contada em oito episódios, realizados por Fernando Vendrell (Sombras Brancas), que co-assina o argumento.

No final de 2023, a Time Out acompanhou uma tarde de rodagem no Palácio Pessanha, em Lisboa, onde se simulou uma noite de copos e dança no antigo Bristol Club. “É um Top Gun da época", brincou então Miguel Damião, que confessou ter andado uns tempos mergulhado nos cadernos de Gago Coutinho. “Eu não sou entendido, não consigo decifrar aquilo. Portanto, fui até ao ponto de perceber a ideia geral das coisas. E depois parei, mas foi muito interessante ler essas questões todas e questões mais pessoais da vida dele", contou o actor.

Na mesma tarde, Gonçalo Waddington destacou a matéria-prima recolhida e partilhada pelo realizador. “O Fernando fez uma pesquisa muito grande e deu-nos logo muito material para nós lermos. O que é giro é que há muitas outras pessoas que estiveram ali envolvidas com esta vontade de se ultrapassarem, de fazerem coisas difíceis, um bocado sempre com aquela herança histórica de tentar atravessar os oceanos, neste caso os céus”.

RTP1 e RTP Play. Estreia a 27 de Janeiro às 21.00

