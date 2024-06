Está quase: Jardins do Bombarda abrem este fim-de-semana

Depois de 11 anos em actividade no Largo do Intendente e dois anos no Quartel do Largo do Cabeço da Bola, a expectativa em relação ao novo projecto do LARGO Residências é alta.

Na Gomes Freire, pinta-se o muro de 37x4,5 metros do antigo Miguel Bombarda. O Colectivo Maker BLAB e o Yes You Can Spray vão distribuindo logotipos pela parede, enquanto Afonsoul avança no mural. É já este fim-de-semana que o suspense chega ao fim: o Jardins do Bombarda – Centro Cultural e Comunitário, projecto do LARGO Residências que ocupa parte do território do antigo hospital psiquiátrico Miguel Bombarda, vai ser inaugurado.

No sábado, 15 de Junho, vai ser dado a conhecer o projecto em curso e as primeiras instalações modulares construídas pelo grupo de trabalho, que permitiram que praticamente todos os projectos residentes no Quartel do Cabeço da Bola viessem para aqui. A nova localização do LARGO Residências resulta de uma parceria com a ESTAMO e vai permitir dar continuidade às actividades a que o LARGO nos habituou, com projectos e iniciativas cidadãs culturais e sociais.

Sara Choupina

Os Jardins do Bombarda vão ter jardins, naturalmente, mas agora abertos a todos, um restaurante e bar, uma loja de arte, espaços de trabalho, espaços de programação cultural, residências artísticas e a Sala Estúdio Valentim de Barros, a concluir até fim de 2024. No Verão e no Outono serão muitas as actividades ao ar livre, neste novo espaço que vai estar aberto entre terça-feira e domingo, das dez da manhã à meia-noite.

O programa da inauguração

As manhãs deste fim-de-semana inaugural acolhem as famílias num espaço pensado para elas, o Espaço Criação e Comunidade, com workshops de artistas residentes e convidados.

Sara Choupina

No sábado, dois ateliers para famílias, Os insectos do Jardim, com Andreia Salavessa (10.30-12.00), e Ilusões Abstratas, com Carla Lopes (Recreate, 15.00), uma sessão de histórias com Elsa Serra, Jardins a Contar (11.30-12.00), e apresentação do livro Coisas de Loucos, com a autora, Catarina Gomes. O Clube dos inéditos vai ler excertos do livro a partir das 17.30.

Depois da cerimónia inaugural (17.00), haverá visitas guiadas aos espaços construídos e em construção e acções de placemaking, ou seja, de meter mãos à obra na construção dos espaços, a partir das 17.30. Também a partir das 17.30, e até às 21.00, há DJ set de Soul Sista.

O domingo começa com o atelier de pintura com spray Artista Bombardista!, com Yes You Can Spray (10.30-13.00), e o workshop de dança em família Pequenas com.posições (11.00-12.00), com Rita Lucas Coelho. À tarde, um atelier para famílias com Carla Lopes (Recreate, 15.00), Nadar ou voar – animais coloridos.

Sara Choupina

Das 16.00 às 18.00, a primeira conversa do ciclo "Passado, presente e futuro do Bombarda", que conta com a presença de movimentos e personalidades que continuam a defender a preservação do importante património material e imaterial do antigo hospital psiquiátrico. A moderação será da arquitecta Ana Jara e os convidados são Fernando Jorge (Fórum Cidadania Lx), Ruy de Carvalho (Sociedade Portuguesa de Arte Terapia), representante do Grupo de Trabalho Voluntários para Inventariação do acervo do Hospital Miguel Bombarda, Luís Ferreira (adjunto da direcção artística do Teatro D. Maria II), Marta Silva e Tiago Saraiva (Largo Residências). Também às 16.00, o encontro do grupo de cuidadores dos jardins e hortas do Bombarda, Coletivo Maker – Lucia Caistor.

A encerrar, às 18.00, concerto do Home Ensemble, com coordenação musical de Jon Luz e os músicos Jon Luz, Danylo Kliutsko, Margarita Kumpan, Francisco Cabral, Francesco Valente, Ricardo Pinto e Ustad Fazel Sapand, a apresentar música que viaja entre o Afeganistão, Cabo Verde, Ucrânia e Portugal.

Jardins do Bombarda – Centro Cultural e Comunitário. Rua Gomes Freire, 161. 15 e 16 Junho (Sáb, Dom) 10.30-21.00. Entrada livre

+ Nos 40 anos da morte de Variações, há fotografias inéditas para expor