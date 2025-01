Esta quinta-feira, há croissants grátis e novos recheios para provar

Para celebrar o Dia Mundial do Croissant (sim, existe!) nesta quinta-feira, as lojas d'O Melhor Croissant da Minha Rua estarão em festa e o que não vão faltar são... croissants. Se ficar por casa, nas plataformas de entrega ao domicílio, como a Glovo ou a Uber Eats, as taxas de entrega da marca são grátis.

Já nas lojas, em qualquer compra, receberá sempre um croissant grátis. Além disso, estão prometidos novos sabores. Se utilizar a aplicação O Melhor Croissant da Minha Rua, pode ainda acumular pontos extra na compra dos clássicos. Entre os doces, destacam-se o de Nutella, doce de ovo e doce de leite.

"Mais do que croissants, criamos momentos felizes", afirma em comunicado, André Cidade, fundador da marca, para quem esta data é "uma oportunidade de agradecer" aos clientes. "O croissant é sinónimo de conforto e indulgência, e queremos que todos possam sentir isso neste dia especial."

O Melhor Croissant da Minha Rua nasceu em 2014 e abriu o primeiro espaço em Sesimbra, em 2016. Hoje, conta com 20 lojas por todo o país e mais cinco em Espanha. Em Lisboa, tem lojas, por exemplo, nas Avenidas Novas, Laranjeiras ou Alameda. "Fomos os primeiros a acreditar que um espaço dedicado exclusivamente a croissants poderia ser um sucesso. Hoje, temos orgulho de ver o quanto os nossos clientes apreciam essa experiência diferenciada", acrescenta ainda André Cidade.

Os croissants da marca são conhecidos por não serem nem folhados, nem brioche, mas um misto dos dois.

