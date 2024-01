Esta Secret Society quer pôr os leitores à caça de borboletas

Basta apontar a câmara de telemóvel, com o filtro certo, ao primeiro livro publicado pela Secret Society – Guia para Lésbicas num Colégio Católico, de Sonora Reyes – para nos maravilharmos com uma borboleta em realidade aumentada. A novidade vai estar presente em todos os lançamentos da nova chancela da Penguin, que se dirige ao público jovem adulto e expande-se para além dos títulos que edita. “O universo narrativo, todos os extra associados ao livro físico e a forma como esta marca se apresenta tornam-na única não só em Portugal, como no mundo”, garante o director criativo e editor Rodrigo Manhita.

View this post on Instagram A post shared by Secret Society (@secretsocietypt)

No que à edição diz respeito, destaca-se desde logo o facto de a badana da contracapa ter uma dobra extra, que transforma o livro numa caixa e forma uma lombada adicional, com realidade aumentada integrada para ver a borboleta do livro em três dimensões. A borboleta também está presente na capa, na contracapa e no marcador com cortante. Mas as borboletas não são apenas um adereço. A ideia é que os leitores, a quem a equipa chama “seekers”, se sintam desafiados a coleccioná-las e fazer parte da comunidade do Discord. A missão é também o slogan: “Seek The Butterfly”, que começámos a ver, ainda estávamos em Dezembro, em autocolantes com QR code, afixados em mobiliário urbano, pelas ruas de Lisboa.

Quanto ao catálogo, esta nova chancela absorve a Topseller#Bliss, que era a casa em Portugal de nomes internacionais muito fortes no segmento jovem adulto, como Holly Black (O Príncipe Cruel), Tahereh Mafi (Um Reino de Intrigas), Adam Silvera (No Final Morrem os Dois) e Jenny Han (A Todos os Rapazes Que Amei), e promete apostar em novas vozes, incluindo autores queer, para a construção de uma chancela diversa “a todos os níveis”. “Mas é também de autores portugueses que se vai fazer a Secret Society. O mercado português tem um vazio muito grande de autores nacionais neste segmento e estamos muito orgulhosos de estar a formar um grupo forte de pessoas que serão, sem dúvida, grandes nomes do YA no futuro”, explica Rodrigo Manhita em comunicado.

Entre os 16 lançamentos agendados para 2024, que incluem os dois títulos já à venda (Guia para Lésbicas num Colégio Católico, de Sonora Reyes, e Eliza e os seus Monstros, de Francesca Zappia, que chegaram às livrarias a 22 de Janeiro), encontra-se Por fim em silêncio, a estreia literária do português Bruno Leão, que produz conteúdos literários para o Instagram. O lançamento está previsto para Setembro. “Não vamos ficar por aqui. A Secret Society está em constante expansão e temos muitas novidades por anunciar”, remata Rodrigo Manhita, que convida os leitores a acompanhar Seeking The Butterfly, uma web series sobre a chancela.

