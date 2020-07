Esta segunda-feira, há uma Time Out Lisboa especial para descobrir no Time Out Market

Gratuita e em papel: a revista especial Verão celebra o regresso a Time Out, depois de meses como Time In, e a reabertura do Mercado da Ribeira.

A Time Out nasceu em Londres, mais especificamente na cozinha do rebelde Tony Elliott, em 1968. Nas últimas cinco décadas espalhou-se por todo o planeta, crescendo e assumindo diferentes formatos em diferentes metrópoles: revistas em papel, sites, até mercados. Em comum, uma ideia essencial, que nunca mudou – se está in, está Out. Que é como quem diz: o melhor de cada cidade, dos clássicos às tendências, dos segredinhos às atracções obrigatórias, é o que nos corre no sangue e nos enche páginas, plataformas e bancas. Noutras palavras ainda, o que repetimos há 13 anos em Portugal: o que faz em casa é consigo, o que faz na rua é com a Time Out.

Mas de repente aconteceu o impensável: uma pandemia à escala global fechou as cidades e obrigou a uma quarentena geral. Depois de meio século a palmilhar as ruas das cidades, fechámo-nos em casa consigo e transformámo-nos em Time In.

Agora chega. Está na hora de voltar a sair. O mundo não mais será o mesmo, mas há coisas que não mudam. E se está in, volta a estar Out.

Para celebrar, lançamos uma edição especial em papel, que será distribuída gratuitamente no Time Out Market já a partir da próxima segunda-feira, dia 13 de Julho. Uma revista que celebra o Verão em Lisboa e que marca a reabertura do mercado, que aconteceu no início do mês, com todas as medidas de segurança.

Corra para apanhar a sua. E continue a acompanhar a Time Out Portugal semanalmente no formato digital e gratuito, cortesia dos anunciantes.

