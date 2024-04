Esta (também) é a ponte pedonal mais alta da Europa

“Ponte tibetana” inaugurada no centro de Itália está 175 metros acima do solo, tal como a ponte suspensa de Arouca, e apresenta um emocionante “piso descontínuo”.

A Itália rural é certamente digna de um postal. No entanto, nem as mais belas montanhas satisfazem o desejo de aventura (e adrenalina) de muitos de nós. Para isso, há agora a novíssima Ponte Tibetana de Sellano. Trata-se de uma ponte pedonal, inaugurada a 23 de Março, que baloiça a 175 metros do chão. Fica sobre uma ravina em Úmbria, bem no centro do país, e oferece um cenário deslumbrante a quem tiver coragem de a atravessar.

A ponte, que liga Sellano (uma vila medieval) e Montesanto (um lugarejo do outro lado do rio Vigi), tem mais de 500 metros de comprimento e leva entre 30 e 45 minutos a atravessar. Não é uma travessia para os fracos de espírito: esta ponte não só sobe uma inclinação de 68 metros como também apresenta um “piso descontínuo”, o que significa que as placas de ligação têm intervalos entre elas. (Talvez não seja boa ideia olhar para baixo…)

A Ponte Tibetana de Sellano é a mais alta da Europa (ex-aequo com a ponte suspensa de Arouca, em Portugal, também a 175 metros do chão) e, naturalmente, estão em vigor muitas medidas de segurança. Quem atravessa a ponte tem de ter pelo menos 120 cm de altura e tem de usar um arnês e calçado adequado – nada de Birkenstocks, por favor.

O Leste de Úmbria foi devastado por uma série de terramotos em 2016, e o presidente da Câmara de Sellano, Attilio Gubbiotti, disse ao Corriere della Sera que “[o objectivo da ponte é] revitalizar a região e evitar a sua despovoação”. A expectativa é que esta atracção chame mais visitantes àquela zona. Os bilhetes estão disponíveis para reserva no site da ponte. Por hora, podem atravessar até 90 pessoas.

