Esta terça-feira, há um autocarro que leva música e dança pela cidade

Esta terça-feira, a música e a dança vão percorrer a cidade à boleia do Jazzy Bus. A iniciativa faz parte das celebrações do Dia Mundial da Dança do Jazzy Dance Studios que, ao longo do dia, vai promover masterclasses.

É às 14.30 que o autocarro da escola de dança vai partir do estúdio que fica em Santos em direcção a outros pontos de Lisboa. Com muita música, coreografias ao vivo e com algumas paragens a meio da viagem, que termina às 16.30, os bailarinos vão passar pelo Marquês de Pombal, pela zona da Estrela e pelo Saldanha. Se não quiser ficar apenas a vê-los passar, tem a oportunidade de ganhar uma entrada dupla para o autocarro, através da conta de Instagram do Jazzy Dance Studios.

Ao final da tarde, conte com várias masterclasses. A partir das 19.30, no Jazzy da Parede, há bolero, merengue e salsa, e no Jazzy de Entrecampos, uma sessão de whacking. Em Santos, às 18.30, há uma aula especial de k-pop e, às 19.30, outra de kizomba.

Vários locais (Lisboa). 29 Abr. Ter 14.30. Entrada livre

