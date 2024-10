Lembra-se do ano passado, quando demos conta da viagem de comboio de luxo da AF, caríssima e extremamente luxuosa, que atravessou o planeta em ziguezague e interligou uma série de serviços de topo de gama? Bom, voltará a acontecer em 2025.

É isso mesmo: a “Volta ao Mundo em Comboio de Luxo” da Railbookers regressará para mais um inacreditável itinerário, desta vez com viagens ao longo de 59 dias, através de 12 países e chegando a 20 cidades (ou seja, menos 21 dias e um país do que em 2024).

Estão incluídos sete comboios de luxo: o Rocky Mountaineer do Canadá, o Belmond Royal Scotsman da Escócia, o La Dolce Vita Orient Express de Itália, o Venice Simplon-Orient Express da Europa, o Rovos Rail da África do Sul, o Maharajas Express da Índia e o Eastern & Oriental Express do Sudeste Asiático. E respira.

A viagem partirá de Vancouver a 3 de Setembro de 2025 e percorrerá as Montanhas Rochosas, seguindo depois para a Europa, passando pela Escócia e descendo até Itália, subindo a França, passando pela Turquia, antes de seguir para a África do Sul, a Índia e chegar finalmente a Singapura. Vale a pena notar que o itinerário pode ser personalizado.

Quanto é que tudo isto vai custar? 116.455 euros. Viajar pelo planeta num comboio de luxo não é obviamente barato, mas as estadias em hotéis de luxo, as excursões, as visitas privadas a locais como o Taj Mahal e as cabinas a bordo estão todas incluídas (já os cinco voos internacionais, infelizmente). Pode reservar aqui.

Aqui está a nossa selecção das melhores viagens de comboio de luxo.

