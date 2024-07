O principal objectivo de uma vinha é ser eficiente, produtiva e lucrativa para produzir vinho, claro que sim, mas as grandes altitudes entre as colinas deslumbrantes, muitas vezes abençoadas por um clima quente e ensolarado, significam que o cultivo de uvas de excelência e a beleza natural acabam por andar de mãos dadas.

São várias partes da Europa que estão repletas de vinhas mas, se está a planear provar algum vinho e tirar fotografias para o Instagram de fazer inveja, existem uns destinos melhores que outros. É aí que entra a operadora de ferries DFDS que analisou umas impressionantes 20.000 avaliações no Google em busca de palavras como "bonito", "pitoresco" e "cenário". A cada uma atribuiu uma pontuação de beleza.

No primeiro lugar, com 97,9 pontos em 100, ficou a Vinarija Rizman, no sul da Croácia. Batendo regiões vinícolas mais famosas, como Itália e França, esta vinha é de propriedade familiar e possui 23 hectares e mais de 1.700 oliveiras.

Não será surpresa para ninguém ver que a Itália ocupa os segundo e terceiro lugares, com a Poggio del Moro Boutique Winery e a Winery San Giorgio a Lapi, ambas entre Florença e Roma. França, por outro lado, não aparece até à quinta posição, com o Château de la Crée, seguido de perto pelo Reino Unido com o English Oak Vineyard.

Portugal tem lugar no top 10 com a Quinta do Jalloto, em Casal de Loivos, no Douro.

Estas são as dez vinhas mais bonitas da Europa:

1. Vinarija Rizman, Croácia

2. Poggio del Moro Boutique Winery, Itália

3. Winery San Giorgio a Lapi, Itália

4. Abaia Winery and Vineyard, Albânia

5. Château de la Crée, França

6. English Oak Vineyard, Reino Unido

7. Kastel Sikuli, Croácia

8. Quinta do Jalloto, Portugal

9. Momik WineCube, Arménia

10. Vitis Winery, Croácia

Para ler mais sobre a pesquisa da DFDS, podes consultar o estudo aqui.

