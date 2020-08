Estação Minhoca: a música vai chegar aos sítios mais improváveis de Lisboa

A pandemia veio acentuar as dificuldades com que o sector da cultura e das artes normalmente se debate. Para dar resposta a essa situação, nasceu o Estação Minhoca, um projecto com o apoio do Fundo de Emergência Social para a cultura da Câmara Municipal de Lisboa, que quer dar oportunidade a vários músicos independentes para apresentarem os seus trabalhos ao vivo. Ao todo, serão dez micro-concertos que se realizarão entre Setembro e Novembro, todas às segundas-feiras, às 19.00, em várias locais “inabituais” de Lisboa.

Eduardo Morais, responsável pela Unha – Auxiliar Musical, uma das organizações que apoia a iniciativa, reitera a importância de um projecto como este ter “sido aprovado por uma entidade como a Câmara de Lisboa”. E continua: “o sector musical independente da cidade e alguns dos seus espaços culturais mais autónomos não foram totalmente ignorados numa época tão particularmente instável”.

“Sem nunca revelar o local da actuação – de modo a evitar uma desproporcional aglomeração de pessoas, de acordo com as regras da Direcção-Geral de Saúde – cada concerto terá um núcleo extremamente reduzido de espectadores presenciais a juntar à transmissão online pelo Rimas e Batidas”, explica a organização. A programação arranca a 7 de Setembro com uma actuação de Te Voy a Matar, num local “que será conhecido somente para o público seleccionado via passatempos nas redes sociais”.

O alinhamento para as restante segundas-feiras prossegue com Batida DJ (14 de Setembro), Octa Push (21 de Setembro), Scúru Fitchádu (28 de Setembro), Nerve (5 de Outubro), Aurora Pinho (12 de Outubro), Maria do Mar (19 de Outubro), Cancro (26 de Outubro), Cigarra (2 de Novembro) e Miguel Torga (9 de Novembro).

